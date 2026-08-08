Kademeli emeklilikte 1999 sonrası için teklif Meclis'te bekliyor

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanların beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yasalaşmadı. TBMM'deki teklif komisyonda bulunuyor.

EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni bir başlık gündemde kalmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan çalışanlar, mevcut yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde yeniden düzenlenmesini bekliyor.

Özellikle sigorta başlangıç tarihi birkaç gün veya birkaç ay farkla EYT kapsamının dışında kalan çalışanlar açısından emeklilik şartları değişiyor. Bu nedenle "kademeli emeklilik çıktı mı?" ve "1999 sonrası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?" soruları yeniden gündeme geliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI?

8 Ağustos 2026 itibarıyla 8 Eylül 1999 sonrası sigortalıları kapsayan yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlüğe girmiş değil.

TBMM kayıtlarında ise konuyla doğrudan ilgili bir kanun teklifi bulunuyor. 5 Aralık 2024 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan 2/2755 esas numaralı teklif, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların emeklilik yaşının ve prim şartlarının kademeli uygulanmasını öngörüyor.

TBMM'nin güncel kayıtlarına göre teklif halen Plan ve Bütçe Komisyonunda. Dolayısıyla teklifin sunulmuş olması, kademeli emekliliğin yasalaştığı veya uygulanmaya başladığı anlamına gelmiyor.

TEKLİF KİMLERİ KAPSIYOR?

TBMM'deki teklifin özetinde kapsam açık şekilde belirtiliyor. Düzenleme, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında bulunan çalışanların emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli uygulanmasını amaçlıyor.

Teklif Edirne Milletvekili Ediz Ün tarafından Meclis'e sunuldu. TBMM kayıtlarında teklifin esas komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu, tali komisyonu ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu olarak yer alıyor.

1999 SONRASI EMEKLİLİK TABLOSU KESİNLEŞTİ Mİ?

Hayır. İnternette 1999 sonrası sigorta başlangıç tarihine göre farklı yaş ve prim tabloları paylaşılıyor. Ancak bunlar yürürlüğe girmiş yeni emeklilik şartları olarak değerlendirilmemeli.

Örneğin bazı önerilerde erkek çalışanlar için 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü gibi rakamlar yer alıyor. Bu rakamlar mevcut mevzuatta yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik tablosu değil.

Bu ayrım çalışanlar açısından önemli. Meclis'teki teklif yasalaşmadan ve Resmi Gazete'de yayımlanmadan yeni yaş veya prim şartları kesinleşmiş kabul edilemez.

NEDEN 8 EYLÜL 1999 TARİHİ ÖNEMLİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar açısından emeklilik yaş şartını kaldırmıştı.

Bu tarihten hemen sonra çalışmaya başlayanlar ise farklı emeklilik koşullarına tabi olmaya devam etti. Kademeli emeklilik talebinin merkezinde de sigorta başlangıç tarihindeki kısa farkların emeklilik yaşında oluşturduğu farklılıkların azaltılması bulunuyor.

1999 SONRASI SİGORTALILAR ŞİMDİ NE YAPMALI?

Mevcut durumda çalışanların emeklilik hesabını yürürlükteki SGK mevzuatına göre yapması gerekiyor. Sosyal medyada veya bazı internet sitelerinde paylaşılan "yeni emeklilik tablosu" bilgileri tek başına kazanılmış bir emeklilik hakkı oluşturmuyor.

Kademeli emeklilik teklifinin uygulanabilmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması, kabul edilen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Şu an için en somut resmi gelişme, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 dönemini kapsayan kanun teklifinin TBMM'de bulunması. Teklifin güncel statüsü ise "komisyonda".

Kaynak: TBMM, CNN Türk