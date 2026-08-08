Antalya'nın Kepez ilçesinde hızla artan konut kiraları, bölgede yaşayan dar gelirli vatandaşların temel yaşam şartlarını zorlaştırmaya devam ediyor. CHP Kepez İlçe Başkanı Ali Murat Özel'in yaptığı açıklamaya göre, ilçedeki en düşük kira bedelleri 20 bin lira seviyesine ulaştı. Özel, bu durumun sıradan bir ekonomik dalgalanmanın ötesine geçerek doğrudan bir barınma krizine dönüştüğünü vurguladı.

Emeklilerin yaklaşık 23 bin lira, asgari ücretlilerin ise 28 bin lira gelirle geçinmeye çalıştığı mevcut tabloda, barınma maliyetleri bütçenin neredeyse tamamını tüketiyor. Kira ödemelerinin ardından vatandaşların gıda, fatura ve çocukların eğitimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük güçlük çektiği aktarıldı. Özel, yetkililerin sabır çağrılarının ve piyasanın düzeleceği beklentisinin günlük hayattaki krizleri çözmediğini ifade etti.

DAR GELİRLİ AİLELERİ NELER BEKLİYOR?

Konut sorununun bireysel geçim sıkıntısı sınırlarını aştığını savunan Özel, yaşananları yanlış ekonomik ve sosyal politikaların doğrudan bir sonucu olarak nitelendirdi. Barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken ilçe başkanı, sosyal devlet anlayışının vatandaşlara insanca yaşanabilir koşullar sunması gerektiğini belirtti.

KİRA VE GELİR MAKASI NASIL KAPANDI?

Açıklanan verilere göre, 20 bin liralık başlangıç kiraları dikkate alındığında, bir emeklinin 23 bin liralık gelirinin yaklaşık yüzde 86'sı doğrudan konut masrafına gidiyor. Benzer şekilde 28 bin lira kazanan bir asgari ücretlinin bütçesinin yüzde 71'i kiraya ayrıldığında, geriye kalan tutarla aylık gıda ve enerji giderlerinin karşılanması matematiksel olarak zorlaşıyor.

CHP Kepez İlçe Başkanlığı, bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceklerini duyurdu. Hayat pahalılığı ve yoksulluk karşısında sessiz kalmayacaklarını belirten Özel, Kepez'de barınmanın ve insanca yaşamanın anayasal bir hak olduğunun altını çizdi.