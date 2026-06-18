Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un aktardığı habere göre, 72 yaşındaki tanınmış iş insanı Ali Ağaoğlu, altıncı kez baba olmaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun yaklaşık 15 yıldır birliktelik yaşadığı 2007

Miss Model of Turkey birincisi 36 yaşındaki Bige Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu öne sürüldü.

İddialara göre, bebek haberinin ardından Ali Ağaoğlu, Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye etti. İş insanının daha önceki dönemlerde de Yıldırımer'e İstanbul'da bir ev ve lüks bir otomobil aldığı basına yansımıştı.

AİLE AĞACI VE ÖNCEKİ ÇOCUKLARI

Ali Ağaoğlu, en son 2013 yılında dönemin sevgilisi Petek Ertüre'den dünyaya gelen oğlu Ali Ege ile beşinci kez babalık süreci yaşamıştı. Şu an 13 yaşında olan Ali Ege'nin yanı sıra, Ağaoğlu'nun ilk evliliğinden Alican ve Sena isimli iki çocuğu bulunuyor. İş insanının ayrıca Mertcan adında bir oğlu ve farklı bir ilişkisinden bir çocuğu daha var.

AĞAOĞLU AİLESİNDE BEŞ TORUN BULUNUYOR

Geniş bir aile yapısına sahip olan Ağaoğlu'nun çocuklarının yanı sıra toplamda beş torunu bulunuyor. Oğlu Alican'ın Alin ve Selin adında iki kızı varken, kızı Sena'nın ise Koray, Koraslan ve Korhun isimlerinde üç erkek çocuğu bulunuyor. Bige Yıldırımer'in hamilelik sürecinin resmi olarak doğrulanması durumunda Ağaoğlu, ailesine yeni bir üye daha katmış olacak.