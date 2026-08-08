Antalya'nın merkez ilçelerinden Konyaaltı'nda saat 18.00 sularında bir apartmanda çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Liman Mahallesi 38'inci sokakta yer alan Antalya Evleri Sitesi B Blok'un 6'ncı katında başlayan alevler, kısa sürede bir üst kata sıçrarken, dumandan etkilenerek mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Yangın sırasında 6'ncı kattaki dairenin klima dış ünitesinde patlama yaşanması alevlerin dış cepheyi sarmasına neden oldu. Yerel kaynakların aktardığına göre, yangının başladığı dairenin sahibi Osman Ö., havuzdan döndüğü esnada alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yoğun duman sebebiyle binadan çıkamayan Ayşe M. ile çocukları Hira M., Hamza M., Hasan B. ve Serhat B. dairelerinde mahsur kaldı. İtfaiye erleri, bina içinden ve merdivenli araç desteğiyle yürüttükleri operasyon sonucunda içeride kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı. Olay yerinde panik yaşayarak sinir krizi geçiren aile yakınlarına ilk müdahale sağlık görevlilerince yapıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Yangına ilk müdahale eden komşulardan Musa Can Istıl, dumanın klima motorundan geldiğini belirterek, "Hemen itfaiyeyi aradık ve ekiplere yardımcı olduk. Bizim gördüğümüz 3 kişiyi indirdik, ardından 7'nci katta mahsur kalan çocuklar kurtarıldı" ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında 6'ncı ve 7'nci kattaki iki daire kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

KLİMA YANGINLARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Akdeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klimaların tam kapasite çalıştırılması, dış ünitelerde aşırı ısınma ve elektrik kontağı riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, olası yangınların önüne geçebilmek için klima bakımlarının düzenli yaptırılmasını ve cihazların aralıksız uzun süre çalıştırılmamasını tavsiye ediyor.