Antalyaspor Kulübü’nün 58 sicil numaralı üyesi olan, kulüp, vakıf ve şirkette geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan Abdullah Toy’un vefatı camiada üzüntü yarattı.

Antalyaspor camiası, kulübe uzun yıllar farklı kademelerde hizmet veren eski yönetici Abdullah Toyun vefat haberiyle sarsıldı. Kulüp kaynaklarında yer alan bilgilere göre Toy, Antalyaspor Kulübü, vakıf ve anonim şirkette önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kulübün 58 sicil numaralı üyeleri arasında yer alan Toy’un ölümü sonrası peş peşe taziye mesajları yayımlandı.

ANTALYASPOR’DAN TAZİYE MESAJI

Antalyaspor tarafından yapılan paylaşımda, Abdullah Toy’un hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Mesajda, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Antalyaspor camiasına başsağlığı dilendi. Aynı şekilde Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer de yayımladığı açıklamada Toy’un kulüp için emek veren isimlerden biri olduğunu vurguladı.

CAMİADA ÜZÜNTÜ YARATTI

Antalyaspor’da geçmişte görev almış isimlerin vefatı, özellikle kulüple bağı güçlü olan taraftarlar ve eski yöneticiler arasında ayrı bir karşılık buluyor. Abdullah Toy’un vefatı da kulübün hafızasında yer etmiş isimlerden birinin daha kaybı olarak değerlendirildi.

Bu tür haberler, futbolun sadece sahadaki sonuçlardan ibaret olmadığını da hatırlatıyor. Bir kulübün geçmişinde emeği olan isimler bazen çok görünmüyor ama yıllar sonra adları yine camianın ortak hafızasında çıkıyor ortaya. Bugün biraz öyle bir gün.

Antalya ve bölge futbolunu yakından takip edenler için bu gelişme, Antalyaspor’un yalnızca bir takım değil, aynı zamanda kuşaklar boyunca oluşmuş bir şehir yapısı olduğunu da yeniden gösterdi. Kısa bir haber gibi duruyor ama kulüp çevresinde tanıyanlar için öyle değil.