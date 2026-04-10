Trendyol Süper Lig’de heyecan dolu haftalardan biri yaşanıyor. Beşiktaş, 29. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. İstanbul Dolmabahçe’de oynanacak karşılaşma, hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma öncesi iki takım da sahaya mutlak puan hedefiyle çıkıyor.

60. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta siyah-beyazlı ekip 37 galibiyet elde ederken, Antalyaspor 8 kez sahadan üstün ayrıldı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş’ın belirgin üstünlüğü dikkat çekse de, son haftalardaki form durumu maçın dengesini etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

KART SINIRI VE KRİTİK DETAYLAR

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş’ta bazı oyuncuların sarı kart sınırında bulunması teknik heyetin planlarını etkileyebilecek bir detay olarak öne çıkıyor. Olası kart durumları, sonraki haftalar açısından risk oluşturuyor.

Antalyaspor cephesinde ise ligdeki konum nedeniyle puan kaybına tahammül yok. Akdeniz temsilcisi, deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.