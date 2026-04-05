Antalya’da oynanan mücadelede Antalyaspor, 10 kişi kalan Eyüpspor karşısında oyunun kontrolünü bırakmadı ve sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN KIRILMA ANI KIRMIZI KART OLDU

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Antalya’da oynanan karşılaşmada, maçın seyrini belirleyen an 50. dakikada yaşandı. Eyüpspor’dan Bedirhan Özyurt, orta sahada yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra oyunun kontrolü tamamen Antalyaspor’a geçti. Tribünlerin de desteğini arkasına alan kırmızı-beyazlı ekip, baskısını artırdı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmanın kilidi 63. dakikada açıldı. Van de Streek, ceza sahasında bulduğu topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Dakikalar 77’yi gösterdiğinde bu kez sahneye Storm çıktı. Sol kanattan gelişen atakta dar açıdan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

84. dakikada ise biraz karambol, biraz şans… Kaleciden dönen topu uzaklaştırmak isteyen savunma, topu Ballet’e çarptırınca skor 3-0’a geldi.

ANTALYA’DA TRİBÜNLER RAHAT BİR AKŞAM YAŞADI

Maç boyunca özellikle ikinci yarıda oyun tek kaleye döndü. Antalyaspor, topa daha fazla sahip oldu, daha çok pozisyon üretti.

Hani bazı maçlar vardır, skor daha erken de gelebilirdi dedirten… Bu da biraz öyle bir maçtı.

Eyüpspor ise eksik kaldıktan sonra oyuna tutunmakta zorlandı. Zaman zaman çıkmaya çalışsa da etkili olamadı.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma Antalya’daki Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynandı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Antalyaspor’un golleri: Van de Streek (63), Storm (77), Ballet (84)

Kırmızı kart: Bedirhan Özyurt (Eyüpspor, 50. dakika)

Bir de şu var… Bu galibiyet sadece 3 puan değil. Antalyaspor’un ligde moral bulduğu, “biz buradayız” dediği maçlardan biri gibi.

Takımlar:



Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür, Safuri, Saric, Ballet, Van de Streek

Eyüpspor: Felipe, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Calegari, Baran Ali Gezek, Raux Yao, Radu, Torres, Umut Bozok