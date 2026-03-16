LİGİN 26. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Antalyaspor, rakibine 4-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, ligde oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Topladığı 24 puanla 15. sıraya kadar gerileyen kırmızı-beyazlılar, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alarak kritik bir döneme girdi. Son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Antalyaspor, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada yalnızca 4 puan toplayabildi. Bu süreçte 9 puan kaybeden Akdeniz ekibi, alt sıralardaki takımların puan toplamasıyla birlikte ateş hattına iyice yaklaşmış oldu.

ZORLU MAÇLAR KAPIDA

Antalyaspor'u önümüzdeki haftalarda oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk olarak deplasmanda İstanbul Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Ardından sırasıyla Beşiktaş JK deplasmanı, sahasında Konyaspor ve Göztepe maçları oynayacak. Antalyaspor, ilerleyen haftalarda ise Corendon Alanyaspor ile derbi niteliği taşıyan maçta karşılaşacak. Antalyaspor'un zorlu fikstürü, Galatasaray ve Kocaelispor maçlarıyla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU