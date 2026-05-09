Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümünü ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma RAMS

Park'ta saat 20.00 itibarıyla başladı. Çağdaş Altay'ın yönettiği, yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen'in yaptığı mücadelede VAR koltuğunda Özer Özden oturuyor. beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanan maçta Galatasaray şampiyonluk, Hesap.com Antalyaspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor.

Açıklanan istatistiklere göre geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan lider Galatasaray'ın 74 puanı bulunuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 4 puanlık fark yer alan sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.

ANTALYASPOR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Akdeniz temsilcisi açısından karşılaşma hayati bir önem taşıyor. Geride kalan 32 haftada 7 galibiyet ve 8 beraberlikle yalnızca 29 puan toplayabilen ve 15. sırada yer alan Antalyaspor, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor. Dış sahada oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlılar, bu kötü gidişatı İstanbul'da sonlandırmak zorunda. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Galatasaray 4-1'lik skorla kazanmıştı.

ALANYA VE BÖLGE FUTBOLUNDAKİ YANSIMALARI

Antalya temsilcisinin ligde kalma savaşı, Alanyaspor taraftarları ve bölge futbol kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Süper Lig'de Akdeniz bölgesinin güçlü bir şekilde temsil edilmeye devam etmesi adına Antalyaspor'un alacağı sonuçların muhtemel etkisi büyük.

İLK DAKİKALARDA HEYECAN

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte tempo yükseldi. Maçın 5. dakikasında Antalyaspor savunmasının hatalı geri pasında Osimhen topla buluşmak üzereyken kaleci Abdullah zamanında araya girerek tehlikeyi önledi. Ev sahibi ekip sahaya Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper ve Osimhen ilk on biriyle çıkarken; konuk ekip Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Abdülkadir, Doğukan, Soner ve Ballet kadrosuyla mücadele ediyor.