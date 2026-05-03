TURUNCU-yeşillilerde teknik direktör João Pereira sahaya şu 11 ile çıkıyor:

Victor, Lima, Aliti, Güven, Duarte, E. Hwang, Makouta, Ümit, Maestro, Hadergjonaj.

Yedekler: Ertuğrul, Viana, Baran, İzzet, Fatih, Enes, Janvier, İbrahim, Efecan, Hagi.

ANTALYASPOR’UN 11’İNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Ev sahibi ekipte teknik direktör Sami Uğurlu ise ilk 11’ini şu şekilde belirledi:

Julián Cuesta, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Ramzi Safuri, Samuel Ballett, Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek, Jesper Ceesay, Doğukan Sinik, Veysel Sarı (K).

Yedekler: Abdullah, Samet, Paal, Bahadır, Abdülkadir, Dzhikiia, Storm, Giannetti, Boli, Saric.

DERBİDE KRİTİK RANDEVU

Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle ligde kalma hattını yakından ilgilendiren bu derbide tempo ve mücadele gücünün yüksek olması bekleniyor. Akdeniz’in iki temsilcisinin kozlarını paylaşacağı bu zorlu 90 dakika, hem tribünde hem ekran başında futbolseverleri kilitleyecek.

0 - Maç başladı