MİLLİ aranın ardından hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, çalışmalarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ettiriyor. Ancak kritik mücadele öncesi kadroda önemli eksikler bulunuyor. Antalyaspor'da Jesper Ceesay ve Kenneth Paal ülkelerinin milli takımlarında oldukları için takımla çalışmalara katılamazken, U17 Milli Takımı kampındaki Hasan Yakub İlçin de antrenmanlarda yer alamıyor. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Van de Streek ise tedbir amaçlı ilk idmanda dinlendirildi. Tecrübeli oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

CEZALILAR CAN SIKIYOR

Kırmızı-beyazlı ekipte Eyüpspor karşılaşması öncesi iki önemli eksik daha bulunuyor. Kaleci Ruud Boffin'in ayrılığı sonrası kaleyi devralan Helton Leite yerine bu maçta kaleyi Abdullah Yiğiter'in koruması beklenirken, sarı kart cezalısı Jesper Ceesay de forma giyemeyecek. Orta sahada ise Dario Šarić'in görev alması öngörülüyor. Öte yandan Fenerbahçe maçında sakatlanarak yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Lautaro Giannetti takıma geri döndü. Tedavi sürecini tamamlayan savunma oyuncusu antrenmanlara katılırken, Eyüpspor maçında forma giyip giymeyeceğine teknik heyet karar verecek. Antalyaspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, düşme hattını doğrudan etkileyecek bu karşılaşma sezonun kaderini belirleyecek maçlardan biri olarak görülüyor. Şerife ÇOBAN