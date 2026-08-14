Antalyaspor cephesinden ara transfer dönemi ve FIFA dosyalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme geldi. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Antalyaspor Basın Sözcüsü Ali Topuz; Jasper Ceesay, Diagne ve Vincent Aboubakar ile ilgili iddialara yanıt verirken, transfer tahtasının açılmasındaki son durumu kamuoyuyla paylaştı.

CEESAY SÜRECİ VE DİAGNE İDDİALARI

İngiltere Championship ekiplerinden Portsmouth'a transferi gündemde olan Jasper Ceesay'in durumu belirsizliğini koruyor. Ali Topuz, transferin iptal edildiğine dair kulübe ulaşan resmi bir bildirim olmadığını bildirdi. Portsmouth'un ilgili mercilerle itiraz görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Topuz, sürecin netleşmemesi sebebiyle olası bir gelir kaybından bahsetmenin şu an için erken olduğunu vurguladı.

Adı kırmızı-beyazlı ekiple anılan forvet oyuncusu Diagne hakkında da konuşan Topuz, oyuncunun öncelikle mevcut kulübüyle sözleşme fesih sürecini tamamlaması gerektiğini aktardı. Mevcut şartlarda resmi bir görüşme veya maaş pazarlığı yapılmadığı ifade edildi. Öte yandan, Vincent Aboubakar iddiaları ise kesin bir dille yalanlanarak bu yönde bir girişim bulunmadığı açıklandı.

TRANSFER YASAĞI NEDEN GECİKİYOR?

FIFA talimatları gereği, kulüplerin borçlu olduğu dosyalarda ödeme yapılması tek başına yeterli olmuyor; işlemin uluslararası sistemde onaylanması ve alıcı tarafın teyidi gerekiyor. Bu bağlamda transfer tahtasının açılması için son aşamaya geldiklerini duyuran Topuz, ödemesi yapılan dosyaların FIFA sisteminden düşmesinin 5-6 günü bulabildiğini açıkladı.

Süreçteki aksaklıklara değinen basın sözcüsü, bazı dosyalarda yanlış IBAN bilgileri veya menajerlere ulaşılamaması gibi kulüp dışı etkenlerin gecikmeye yol açtığını belirtti. Kalan birkaç dosyanın da kapatılmasıyla FIFA sistemindeki güncellemelerin bekleneceği ifade edildi. Yönetim, transfer tahtasını Mardin karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcasa da mevcut sistemsel süreler nedeniyle bu hedefin zor göründüğü bildirildi.