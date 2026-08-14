Trendyol 1. Lig ilk haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup eden Antalyaspor, ikinci haftada Mardin 1969

Spor'a konuk oluyor. Mücadele, pazar günü saat 21.30'da Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Ankara bölgesinden hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Furkan Ulu ve Yusuf Şimşek üstlenirken, Yücel Büyük dördüncü hakem olarak görev yapacak. Ev sahibi ekibin geçen sezondan sarkan cezası sebebiyle Mardin taraftarı tribünde yer alamayacak. Antalyaspor yönetimi ise deplasman tribününü doldurmak adına Antalya'dan 4 otobüs kaldırılacağını duyurdu.

RAKİBİN KALESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Sezona Ümraniyespor deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlikle başlayan Mardin 1969

Spor'da, kaleci Erce Kardeşler'in performansı öne çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibinin bu direncini kırarak lige ikide iki yaparak devam etmeyi planlıyor.

18 YIL SONRA GELEN TARİHİ RANDEVU

İki takım bugüne kadar tamamı 1. Lig'de olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. Kulüp istatistiklerine göre, bu maçların 3'ünü Antalyaspor, 2'sini Mardin temsilcisi kazanırken, 1 maç berabere bitti. Taraflar arasındaki son randevu 13 Ocak 2008 tarihinde yine Mardin'de gerçekleşmiş ve Antalyaspor sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Yaklaşık 18 yıllık aranın ardından iki ekip yeniden aynı ligde kozlarını paylaşacak.

YÖNETİMDEN GÜVEN MESAJI

Antalyaspor Basın Sözcüsü Ali Topuz yaptığı açıklamada, Süper Lig'den düşen takımların yarattığı rekabet ortamına dikkat çekti. Kaptan Veysel Sarı'nın hafif bir sakatlığı bulunduğunu aktaran Topuz, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın takımı en ideal kadroyla sahaya süreceğini ve Mardin deplasmanından 3 puanla dönerek yola kayıpsız devam etmek istediklerini açıkladı.