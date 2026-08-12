Antalyaspor yönetiminin transfer yasağını kaldırmak amacıyla yürüttüğü yoğun mesai sonuç vermeye başladı. Antalya Körfez Gazetesi'nin haberine göre, kırmızı-beyazlı ekibin FIFA'da bulunan 16 dosyasından 11'i yapılan ödeme ve anlaşmalarla kapatıldı.

Kulüp Başkanı Mustafa Ergün'ün daha önce 9 dosyanın çözüldüğünü açıklamasının ardından, sistemde güncellemeler devam etti. Yönetim kurulu üyelerinin yürüttüğü temaslar neticesinde dosya sayısı 5'e kadar geriledi. Akdeniz temsilcisinin kalan pürüzleri gidermek için şehrin önde gelen iş insanlarıyla görüşmeleri sürüyor.

KALAN DOSYALAR İÇİN NE KADAR GEREKİYOR?

Başkan Ergün'ün gazetecilerle buluşmasında dile getirdiği 600-700 bin Euro'luk ihtiyacın önemli bir kısmı karşılandı. Yönetimin çabalarıyla 300 bin Euro kaynak yaratılırken, geriye kalan 400 bin Euro için arayışlar hız kazandı. Kulüp yönetimi, transfer tahtasının açılması halinde yeni isimlerin Mardin deplasmanında sahada olmasını hedefliyor.

TRANSFER YASAĞININ KALKMASI NEDEN ÖNEMLİ?

FIFA tarafından uygulanan transfer yasakları, kulüplerin yeni oyuncu tescil etmesini engelleyerek kadro planlamasını doğrudan kısıtlıyor. Antalyaspor'un mevcut finansal engeli aşması, hem takımın saha içi rotasyonunu rahatlatacak hem de Akdeniz bölgesi futbol kamuoyunda yakından takip edilen süreci olumlu sonuçlandıracak.