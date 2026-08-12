Antalyaspor Kulübü, Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren futbol okuluna yönelik aldığı yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Kırmızı-beyazlı yönetim, mevcut Antalyaspor Manavgat Futbol Okulu ile yürütülen iş birliği sözleşmesinin tek taraflı olarak iptal edildiğini bildirdi. Alınan bu kararın ardından, söz konusu tesisin Antalyaspor Futbol Okulları çatısı altındaki tüm faaliyetleri resmi olarak son buldu.

Fesih gerekçesine dair kulüp tarafından detaylı bir açıklama yapılmazken, mevcut yapının kulübü temsil etme yetkisinin kalmadığı vurgulandı.

TEMSİL YETKİSİ TAMAMEN KALDIRILDI

Kulüp yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, iptal edilen sözleşme sonrasında mevcut işletmenin Antalyaspor adını veya logosunu kullanarak faaliyetlerine devam etmesi mümkün olmayacak. İlgili yapının kulüple hiçbir hukuki bağının kalmadığı ve Antalyaspor adına herhangi bir yetki kullanamayacağı kesin bir dille ifade edildi.

YENİ DÖNEM İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Antalyaspor, Manavgat'taki altyapı ve futbol okulu faaliyetlerini ise tamamen bitirmiyor. Bölgedeki genç yeteneklerin gelişimini sürdürmek isteyen kulüp, ilçede yeni bir futbol okulu açmak üzere yatırımcı arayışına girdi. İş ortaklığı yapmak isteyen girişimcilerin, Antalyaspor Futbol Okulları resmi kanalları üzerinden başvuru şartlarını öğrenerek sürece dahil olabileceği aktarıldı. Bu durum, çocuklarını futbol okuluna göndermek isteyen aileler ve ilçedeki spor yatırımcıları için yeni bir sürecin başladığını gösteriyor.