Antalya’da sonbahar rezervasyonlarının güçlü seyretmesi turizm sezonunu uzatıyor. Alanya’da otellerin açık kalması, çarşı ve turizm esnafına ek gelir fırsatı sunuyor.

Antalya turizminde yaz ayları sonrasına ilişkin beklentiler güçlendi. Eylül ve ekim rezervasyonlarının canlı seyretmesiyle sezonun iklim koşullarının da elvermesi halinde kasım ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Alanya’da da bazı tesislerin kasım ayında hizmet vermeyi sürdürmesi, turizmden geçimini sağlayan işletmeler açısından sezonun henüz bitmediğini gösteriyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada sonbahar rezervasyonlarına ilişkin somut veriler paylaştı.

Kavaloğlu, "Eylül, ekim aylarının da yoğun geçeceğini hatta sezonun iklim şartları el verdiği sürece kasımın sonuna kadar uzayacağını düşünüyoruz" dedi. Kavaloğlu ayrıca ekim ve kasım dönemine kadar alınan rezervasyonların geçen yılın aynı döneminin yüzde 2-3 üzerinde olduğunu söyledi.

ALANYA’DA KASIM AYINA UZANAN KONAKLAMA TAKVİMİ

Alanya’daki rezervasyon takvimlerinde de sezonun kasım ayına taşındığını gösteren örnekler bulunuyor. Konaklı’daki Bera Alanya’nın 2026 yaz sezonu takviminde 14 Kasım’a kadar hizmet verileceği belirtiliyor. Okurcalar’daki Orange County Alanya için yayımlanan programda ise yaz sezonunun ardından 1-15 Kasım tarihleri arasında kış sezonu planlaması yer alıyor.

Buna karşılık her tesis aynı takvimi uygulamıyor. Bazı oteller ekim sonunda veya kasımın ilk günlerinde sezonu kapatmayı planlıyor. Bu nedenle Alanya’daki bütün otellerin kasım sonuna kadar açık kalacağı yönünde genel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ancak daha önce aktardığımız gibi sonbahar rezervasyonlarının güçlü olması, açık kalan tesis sayısının ve turizm hareketliliğinin önceki yıllardaki yaz odaklı takvimin ötesine taşınmasına imkan veriyor.

RUSYA PAZARI SONBAHAR İÇİN DE BELİRLEYİCİ

Antalya turizmi açısından Rusya pazarı ağırlığını koruyor. 2025 yılının tamamında Antalya’ya Rusya’dan 4 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Rusya ve Almanya birlikte Antalya’nın dış turizm pazarının yaklaşık yarısını oluşturdu.

Bu tablo, yaz sonrasındaki uçuş ve paket tur programlarının Alanya açısından da önemini artırıyor. Özellikle eylül, ekim ve kasım aylarında devam edecek yabancı turist hareketliliği, oteller kadar kent merkezindeki işletmelerin sezon süresini de doğrudan etkiliyor.

OTELİN AÇIK KALMASI ÇARŞI İÇİN DE ÖNEMLİ

Alanya ekonomisinde sezonun uzaması yalnızca konaklama tesislerinin daha fazla geceleme satması anlamına gelmiyor. Restoranlar, kafeler, mağazalar, taksiciler, transfer şirketleri ve günübirlik tur düzenleyen işletmeler de turist hareketliliğine bağlı çalışıyor.

Özellikle sezonluk faaliyet gösteren işletmeler açısından birkaç haftalık ek çalışma süresi bile yıl sonu cirosuna doğrudan yansıyabiliyor. Bu nedenle sonbaharda otellerde oluşacak doluluğun Alanya çarşısına ne ölçüde yansıyacağı yakından izlenecek.

EYLÜL VE EKİM SEZONUN YENİ İKİNCİ AYAĞI

Antalya’da turizm sezonunun son yıllarda daha geç sona erdiğine ilişkin sektör verileri de bulunuyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu daha önce yaptığı değerlendirmede sezonun kasımın son haftasına kadar devam edebildiğini, iklim koşullarının da buna imkan verdiğini belirtmişti.

Alanya açısından önümüzdeki dönem özellikle eylül ve ekim aylarında şekillenecek. Rezervasyonların gerçekleşmeye dönüşmesi, uçuş programlarının devam etmesi ve hava koşullarının uygun seyretmesi halinde turizm hareketliliğinin kasım ayına kadar güçlü kalması mümkün.

ESNAFIN GÖZÜ SONBAHAR HAREKETLİLİĞİNDE

Alanya’da asıl beklenti, otellerdeki hareketliliğin tesislerin içinde kalmaması. Turistin kent merkezine çıkması, restoran ve kafelerde harcama yapması, alışverişe ve yerel turlara yönelmesi uzayan sezonun ekonomik etkisini belirleyecek.

Bu nedenle kasım ayına uzanan turizm takvimi Alanya için yalnızca "oteller ne zaman kapanacak?" sorusundan ibaret değil. Sonbaharda kentte kalacak turist sayısı ve bu ziyaretçilerin yerel ekonomiye bırakacağı gelir, sezonun gerçek bilançosunu ortaya çıkaracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı, Antalya turizm sektörü açıklamaları, tesislerin 2026 sezon programları