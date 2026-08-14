Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde hayata geçirilen 'Eğitim varsa gelecek var' projesi kapsamında, ilçedeki öğrencilere yönelik ücretsiz kırtasiye dağıtımı hız kesmeden devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, anaokulundan sekizinci sınıfa kadar eğitim gören toplam 6 bin 500 öğrenci, yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz bir başlangıç yapacak.

Dağıtım çalışmalarının son adresi, Kuzdere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hacı Mehmet Saygın İlkokulu ile Kemer İmam Hatip Ortaokulu oldu. Belediye ekipleri, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm temel malzemeleri özenle hazırlanan kutular halinde okullara teslim ediyor. Proje yetkilileri, dağıtım sürecinin okullar açılmadan önce tamamen bitirileceğini bildirdi.

ÖĞRENCİLERİN TÜM İHTİYAÇLARI DÜŞÜNÜLDÜ

Hazırlanan destek paketlerinin içeriği, bir öğrencinin yıl boyunca ihtiyaç duyabileceği materyaller göz önüne alınarak geniş tutuldu. Öğrencilere ulaştırılan kırtasiye kutularının içerisinde; kalem, defter, resim defteri, oyun hamuru, pastel boya, kuru boya, kalemlik, yapıştırıcı çeşitleri, kalemtıraş, silgi, makas, bant ve fon kartonu gibi temel eğitim araç gereçleri yer alıyor.

BÖLGE GENELİNDE EĞİTİM DESTEKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni eğitim dönemi öncesinde kırtasiye masrafları velilerin gündeminde ilk sıralarda yer alırken, yerel yönetimlerin sağladığı bu tür doğrudan destekler aile bütçelerine önemli bir rahatlama sağlıyor. Kemer'de hayata geçirilen bu kapsamlı sosyal belediyecilik uygulamasının, Alanya başta olmak üzere Antalya'nın diğer ilçelerindeki vatandaşlar tarafından da kamuoyu ilgisiyle yakından takip edildiği değerlendiriliyor.