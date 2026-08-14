Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak üzere kendi imkanlarıyla güneş enerjisi sistemi (GES) kuran üreticilerin ağır idari yaptırımlarla karşılaştığı bildirildi. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, altyapı yetersizliği sebebiyle sisteme başvuran çiftçiler, panellerinin sökülmesi ve yüksek para cezaları riskiyle mücadele ediyor.

Bölgedeki kırsal mahallelerde sulama sezonunda yaşanan voltaj düşüklükleri, üreticileri alternatif enerji kaynaklarına yöneltti. Devlet desteklerinden de faydalanarak tarlalarına GES kuran çiftçiler, bu sistemleri ticari kazanç sağlamak veya elektrik satmak amacıyla değil, tamamen mahsullerini sulayabilmek için kurduklarını ifade ediyor.

500 BİN TL CEZA VE SÖKÜM İDDİASI

Mevcut şebekenin yetersiz kalması üzerine yatırıma yönelen bazı üreticilere 500 bin TL'nin üzerinde cezai işlem uygulandığı öne sürüldü. Kesilen cezaların ardından kurulan panellerin sökülmeye başlandığı yönündeki iddialar, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde endişeyi artırdı. Özellikle Güneyköy Mahallesi başta olmak üzere birçok kırsal yerleşim yerinde duruma tepki gösteriliyor.

ÜRETİCİLER CK AKDENİZ'DEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Tarımsal sulamada enerji maliyetlerinin ve altyapı kısıtlamalarının oluşturduğu bu açmaz, yerel yöneticileri de harekete geçirdi. Gazipaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Güneyköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı öncülüğünde toplanan muhtarlar, sorunun yalnızca bireysel bir mevzuat ihlali olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Üreticiler, artan maliyetler karşısında tarımın sürdürülebilmesi için elektrik dağıtım şirketi CK Akdeniz ve ilgili kamu kurumlarından yasal çerçevenin netleştirilmesini talep ediyor.