Antalyaspor'un Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay'in İngiltere Championship ekibi Portsmouth'a transferi, çalışma izni engeline takıldı. İki kulübün 800 bin Euro karşılığında el sıkışmasına rağmen, İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) kural değişikliği nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuya vize çıkmadı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün'ün geçtiğimiz hafta duyurduğu anlaşma resmiyete dökülemedi. Portsmouth Teknik Direktörü John Mousinho da transferin GBE (Governing Body Endorsement) kriterleri sebebiyle yattığını doğruladı.

SÜPER LİG'İN STATÜSÜ DÜŞÜRÜLDÜ

FA'in 2026-2027 sezonu öncesinde yaptığı güncellemeyle, Süper Lig'in GBE sistemindeki kategorisi Band 2'den Band 3'e geriledi. Bu karar, çalışma izni için gerekli olan 15 puan barajını aşmaya hazırlanan Ceesay'in puanının 14'te kalmasına yol açtı. Bir puanlık fark, kulübün kasasına girmesi planlanan büyük geliri engelledi.

İNGİLTERE'NİN YENİ VİZE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Brexit sonrası İngiltere'de uygulamaya konulan GBE sistemi, yabancı futbolcuların transferinde milli takım forması giyme sayısı, geldikleri ligin kalitesi ve oynadıkları maç süresine göre puanlama yapıyor. Süper Lig'in Band 3 seviyesine indirilmesi, Türkiye'den Ada'ya doğrudan transfer yapacak oyuncuların işini zorlaştırırken, kulüplerin de önemli bir pazar avantajını kaybetmesine neden oluyor.

LİSANS BEKLEYEN OYUNCULAR RİSK ALTINDA

İptal olan transfer, Antalyaspor'un mevcut transfer yasağını kaldırma planlarını da sekteye uğrattı. Kırmızı-beyazlı yönetimin, Pedrinho, Francis Nzaba, Ufuk Akyol ve Güray Vural'a lisans çıkarabilmesi için acil finansmana ihtiyacı bulunuyor. Ceesay'den gelecek 800 bin Euro'luk kaynağın kaybedilmesiyle birlikte, yönetimin yasağı kaldırmak için alternatif çözüm yolları araması gerekecek.