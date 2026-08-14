Alanya Üniversitesi ile İŞKUR arasında, öğrencilerin eğitim hayatından çalışma hayatına geçişini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. Kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen İŞKUR

Kampüs projesiyle gençler doğrudan üniversite bünyesinde profesyonel kariyer danışmanlığı alabilecek.

ÖĞRENCİLERE HANGİ HİZMETLER SUNULACAK?

İmzalanan anlaşma çerçevesinde, öğrencilere eğitimleri henüz devam ederken iş dünyasının dinamikleri detaylı bir şekilde tanıtılacak. İŞKUR'un uzman iş ve meslek danışmanları eşliğinde öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, mesleki yönelim ve etkili iş arama becerileri üzerine pratik eğitimler verilecek. Bu çalışmalarla gençlerin mezuniyet sonrasını beklemeden, kariyer planlamalarını erkenden ve çok daha bilinçli bir şekilde yapmaları hedefleniyor.

İŞBAŞI EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI

Protokolün en önemli çıktılarından biri de öğrencilerin aktif iş gücü piyasasına entegrasyon süreçlerinin hızlandırılması olacak. Gerekli şartları sağlayan üniversiteli adaylar, İŞKUR

Gençlik Programı ve İşbaşı Eğitim Programı gibi doğrudan sahaya yönelik uygulamalı projelere yönlendirilecek. Özellikle turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya'da, öğrencilerin bu programlar aracılığıyla edineceği pratik tecrübelerin, yerel istihdam piyasasındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılaması açısından yakından takip edildiği belirtiliyor.

Alanya Üniversitesi yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, kamu ve özel sektör iş birlikleri önümüzdeki dönemde de genişleyerek devam edecek. Kurum, iş dünyasının beklentilerine tam anlamıyla cevap verebilen, teorik bilgisini pratikle harmanlamış donanımlı mezunlar yetiştirmeyi temel stratejisi olarak sürdürüyor.