Alanya ve Antalya bölgesinde faaliyet gösteren birçok otel, eylül ve ekim aylarında beklentileri aşan rezervasyon yoğunluğu sebebiyle kış dönemine geçiş takvimini erteledi. Avrupa ve Rusya pazarlarından gelen kesintisiz talep, tesislerin geleneksel kapanış tarihlerini kasım ayının sonuna kadar ötelemesini sağladı.

KAYIPLAR SONBAHARDA TELAFİ EDİLİYOR

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından yapılan açıklamaya göre, turizm sektöründeki bu sonbahar hareketliliği, sezonun ilk bölümünde yaşanan kayıpları dengeleme fırsatı sunuyor.

ALTİD

Başkanı Cem Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, Antalya ve Alanya yalnızca yaz aylarında değil, sonbahar döneminde de sunduğu imkanlarla ziyaretçiler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İşletmelerin aldığı sezonu uzatma kararı, bölgedeki istihdamın ve ticari hareketliliğin kış aylarına kadar canlı kalmasına zemin hazırlıyor.

FİYAT AVANTAJI TALEBİ NASIL ETKİLEDİ?

Turizm sektörü temsilcilerinin bildirdiği verilere göre, sezonun uzamasındaki en büyük etkenlerden biri sonbahar aylarında ortaya çıkan belirgin fiyat avantajı oldu. Yaz aylarında iki kişinin beş yıldızlı bir otelde yapacağı bir haftalık tatil 220 bin ile 260 bin ruble arasında değişirken, bu rakam ekim ve kasım aylarında 120 bin ile 140 bin ruble seviyelerine kadar geriliyor.

Maliyetlerin neredeyse yarı yarıya düşmesi, özellikle Rus turistlerin tatil planlarını sonbahara kaydırmasında belirleyici rol oynuyor. Alanya ve çevresindeki turistik tesislerin kasım sonuna kadar tam kapasiteye yakın hizmet vermesi, hem yerel esnaf hem de turizm tedarikçileri tarafından yakından takip ediliyor.