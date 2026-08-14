Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ürün satışını engellemek amacıyla Alanya, Aksu ve Demre ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Antalya, Alanya ve Demre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.

785 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN YAKALANDI

Jandarma birimlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlanan toplam 785 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınan ürünler, detaylı inceleme yapılmak üzere ilgili birimlere sevk edildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE NEDEN ÖNEMLİ?

Kayıt dışı ekonomiyi büyüten ve ciddi oranda vergi kaybına neden olan kaçak tütün ticaretiyle mücadele, kamu gelirlerinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca denetimsiz ortamda üretilen bu ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi, bölgedeki ticari standartların ve kamu düzeninin sağlanmasına doğrudan katkı sunuyor.

Resmi makamların aktardığına göre, ele geçirilen ürünlerle bağlantılı şüpheliler hakkında adli tahkikat süreci derhal başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın, operasyonun gerçekleştiği ilçelerin başsavcılıkları koordinesinde kesintisiz olarak sürdürüldüğü bildirildi.