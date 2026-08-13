Antalyaspor kadrosunda yer alan İsviçreli kanat oyuncusu Samuel Ballet, kariyerine Amedspor'da devam etme kararı aldı. Akdeniz temsilcisinden ayrılacağı bir süredir konuşulan 25 yaşındaki futbolcu için yürütülen transfer süreci tamamlandı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, iki kulüp arasında yaklaşık bir aydır devam eden müzakerelerde ilk etapta 2 milyon Euro seviyeleri masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen yoğun pazarlıkların ardından taraflar 1 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli üzerinde kesin anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlı ekipte yıllık 150 bin Euro kazanan Ballet'in, Amedspor ile 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ANTALYASPOR FORMASIYLA NELER YAPTI?

Geçtiğimiz yıl 25 Eylül'de İtalya Serie A takımlarından Como'dan herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen oyuncu, kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme yapmıştı. Hücum hattının çeşitli bölgelerinde şans bulan İsviçreli futbolcu, Antalyaspor formasıyla toplam 27 resmi müsabakada sahaya çıktı.

Süper Lig'de görev aldığı 24 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yetenek, Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 karşılaşmada ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Sezonu toplam 6 gol ve 1 asiste ulaşıp kapatan Ballet, takımının skor yüküne doğrudan 7 gollük bir katkı sağladı.

BEDELSİZ TRANSFERDEN YÜKSEK GELİR NASIL SAĞLANDI?

Antalyaspor'un bu transfer operasyonundan elde ettiği 1 milyon 600 bin Euro, kulübün mali planlamasında dikkat çekici bir artı değer yarattı. Bonservissiz kadroya katılan bir oyuncunun tek sezonluk performansının ardından yüksek bir bonservisle satılması, Akdeniz ekibinin transfer politikası açısından başarılı bir örnek oluşturdu. Elde edilen bu sıcak paranın, kırmızı-beyazlıların yeni sezon öncesindeki bütçe çalışmalarına doğrudan yansıması öngörülüyor. Son resmi prosedürlerin halledilmesinin ardından transferin resmi makamlarca duyurulacağı bildirildi.