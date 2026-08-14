Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda (BDF'26) eğitim gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, lise ve üniversiteye geçiş sınavlarında sistem değişikliği iddialarına son noktayı koyan Bakan Tekin, LGS ve YKS'nin formatında herhangi bir oynama yapılmayacağını bildirdi.

Sınav sisteminin temel yapısının aynı kalacağını vurgulayan Tekin, asıl köklü değişikliğin içerikte yaşanacağını belirtti. Yeni müfredatın devreye girmesiyle birlikte eski konulara dayalı soruların işlevini yitireceğini ifade eden Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin ortaklaşa yepyeni bir soru havuzu oluşturmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

YENİ MÜFREDAT SORULARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan yeni soru havuzunun tam olarak ne zaman sınavlara yansıyacağı da netleşti. Müfredattan çıkarılan konuların sınavlarda yer almaması temel kuralı gereği, bu eğitim-öğretim yılındaki sınavlarda mevcut sistemin soru tarzları işlemeye devam edecek. Yeni müfredata uygun olarak hazırlanan güncel soru havuzu ise içinde bulunduğumuz yıl değil, bir sonraki yılın LGS ve YKS oturumlarında tam anlamıyla kullanılmaya başlanacak.

YAPAY ZEKA ÖĞRETMENLERİN YERİNİ ALMAYACAK

Forumda gençlerin yapay zeka çağına ilişkin sorularını da yanıtlayan Yusuf Tekin, teknolojinin öğretmenleri işlevsiz kılacağı yönündeki popüler görüşlere katılmadığını açıkladı. Gelecekte eğitim süreçlerinin kaçınılmaz olarak form değiştireceğini aktaran Tekin, öğretmenlerin salt bilgi aktaran kişiler olmaktan çıkacağını vurguladı. Yeni dönemde eğitimcilerin, öğrencilere sosyal projelerde rehberlik eden ve bilgiyi toplum yararına kullanmayı öğreten kolaylaştırıcı rollere bürüneceği ifade edildi.

EĞİTİMDE MİLLİ DEĞERLER VURGUSU

Kurumun adının 'Milli Öğretim' değil 'Milli Eğitim' olduğuna özellikle dikkat çeken Bakan Tekin, akademik başarının yanı sıra manevi değerlerin de 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinde kritik bir yer tuttuğunu hatırlattı. Gençlerin ülkesine sadakatle bağlı yetiştirilmesinin asli bir görev olduğunu belirten Tekin, güncellenen müfredatın içerisine bu değerlerin titizlikle yerleştirildiğini aktardı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında okullarda uygulanan yardımlaşma ve dayanışma odaklı etkinliklerin, çeşitli itirazlara rağmen toplumda ve eğitim camiasında ciddi bir karşılık bulduğu da açıklamalar arasında yer aldı.