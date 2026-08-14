Antalya genelinde ve Alanya'da bu hafta sonu hava durumu, iki gün arasında belirgin farklılıklar gösterecek. Yayımlanan tahmin raporlarına göre, 15 Ağustos Cumartesi günü bölge genelinde yaz sıcakları hakim olurken, 16 Ağustos Pazar günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

Cumartesi günü Antalya merkezde termometrelerin 28 ile 37 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kıyı şeridinde yer alan Alanya'da sıcaklık 27-35 derece, Manavgat'ta 25-37, Kemer'de 25-36, Kaş'ta 27-35, Belek'te 24-37 ve Demre ile Finike'de 27-37 derece olarak tahmin ediliyor. Hafta sonunun ilk gününde sahil bölgelerinde az bulutlu hava hakim olacak. Ancak Akseki ve İbradı gibi yüksek kesimlerde yağış geçişleri görülebilecek.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK DÜŞÜYOR

Pazar günü itibarıyla Antalya ve ilçelerinde hava koşulları değişiyor. Kent merkezinde sıcaklık 25-34 dereceye gerilerken, geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Alanya'da pazar günü termometreler 26-34 dereceyi gösterecek ve sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Benzer şekilde Belek ve Kemer'de 23-34, Demre'de 25-34 ve Manavgat'ta 24-36 derece aralığında sıcaklıklar ölçülecek.

Yağışlı hava dalgası kıyı kesimlerle sınırlı kalmayarak Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Korkuteli gibi iç bölgeleri de kapsayacak. Korkuteli'nde sıcaklık 17-28 dereceye, İbradı'da ise 18-26 dereceye kadar düşecek.

HAFTA SONU PLANLARI NASIL ETKİLENECEK?

Turizm sezonunun yoğun geçtiği Alanya ve çevre ilçelerde, hafta sonu için açık hava veya deniz planı yapanların cumartesi gününü değerlendirmesi pratik bir tercih oluşturuyor. Pazar günü beklenen ani gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, vatandaşların ve tatilcilerin olumsuz hava şartlarına karşı kapalı alan alternatiflerini göz önünde bulundurması önem taşıyor.