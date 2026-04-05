Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Antalya’da oynanacak mücadele, hem üst sıralar hem de puan dengesi açısından büyük önem taşıyor.

ANTALYASPOR İÇ SAHADA SERİ PEŞİNDE

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Corendon Airlines Park’ta oynanacak karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Özellikle iç sahada alınacak 3 puan, takımın ligdeki konumunu güçlendirebilir.

EYÜPSPOR DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Ligin dikkat çeken ekiplerinden Eyüpspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken ekip, Antalya’dan sonuçla dönmenin planlarını yapıyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Eyüpspor maçı, 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Corendon Airlines Park’ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYA’DAN DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Antalya temsilcisinin sahaya çıkacağı bu karşılaşma, bölge futbolu açısından da önem taşıyor. Alanyaspor’un ligdeki konumu nedeniyle bu maçın sonucu, puan tablosundaki dengeleri etkileyebilecek kritik karşılaşmalar arasında gösteriliyor.