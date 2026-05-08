TEKERLEKLİ Sanldaye Tenis Takımı, yalnızca sportif başarıyı değil, sporcuların fiziksel ve psikolojik gelişimini de merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturuldu. Bu kapsamda ekip bünyesinde fizyoterapist, doktor ve psikiyatrist yer alırken, çalışmalar İbrahim Norman koordinasyonunda yürütülüyor. 2. Kademe Tenis Antrenörü olan Norman, antrenman süreçlerini Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi ile iş birliği içerisinde planlıyor. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Alanya'da sporu herkes için erişilebilir kılmak en önemli hedeflerimizden biri. Tekerlekli sandalye tenis takımımızla birlikte sadece bir spor faaliyeti başlatmıyor, aynı zamanda güçlü bir sosyal farkındalık hareketi oluşturuyoruz. Sporcularımızın her alanda multidisipliner bir ekip kurduk. Bu takımın, hem Alanya'mızda hem de ülke genelinde örnek olacağına inanıyorum." dedi. Konukçu ayrıca, takımın kuruluş sürecine katkı sunan kurumlara protokol sırasına göre teşekkür ederek şunları kaydetti: "Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Üniversitesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha engelsiz bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."
Alanya'da 'engelsiz spor' hamlesi: Tekerlekli Sandalye Tenis Takımı kuruldu
Alanya Belediyespor, engelli bireylerin sporla daha aktif bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla Tekerlekli Sandalye Tenis Takımı'nı kurdu. "Sporun Engelsiz Kenti Alanya" vizyonuyla hayata geçirilen takım, kısa sürede yoğun ilgi görürken başvuru süreci de resmen başladı
Kaynak: Alanya Belediyespor / BÜLTEN
