Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından TFF Hukuk Müşavirliği disiplin sevklerini açıkladı. Yapılan resmi duyuruya göre, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ile yöneticiler Serkan Sürer ve Ali İzzet Şengel tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, yöneticilerin yanı sıra müsabakadaki tribün ihlalleri nedeniyle de disiplinlik oldu. TFF'nin aktardığı kararda kulübün, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 53. madde, usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle de 49. madde kapsamında kurula sevk edildiği belirtildi.

TARAFTARLA TARTIŞAN YÖNETİCİ DİKKAT ÇEKTİ

Yönetim kuruluna yönelik sevk kararı, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve lig statüsünün ilgili bentlerine dayandırıldı. Sevk edilen isimler arasında yer alan Ali İzzet Şengel'in, bir önceki iç saha maçında taraftarlara yönelik "evden izleyin" ifadeleri nedeniyle tepki toplaması kamuoyunun hafızasında yer alıyordu. Üç ismin de dosyalarının tedbirli olarak görüşülmesi nedeniyle, kurulun yapacağı inceleme sonrası hak mahrumiyeti veya para cezası yaptırımları uygulanabilecek.

TEKRARLI İHLAL DURUMUNDA NE OLACAK?

Antalyaspor, bu sezon Pendikspor karşılaşmasının ardından da benzer gerekçelerle ceza almış ve Doğu Alt Tribünü D Blok'taki taraftarların elektronik biletleri bloke edilmişti. Mevcut disiplin kurallarına göre, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde ev sahibi olunan maçlarda tekrarlanması halinde kulübe kesilen para cezaları kademeli olarak artıyor. Sivasspor maçındaki olayların tekrarlı ihlal kapsamında değerlendirilmesi durumunda, tezahüratın yapıldığı tribünlerdeki taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişleri yeniden elektronik bilet blokajı ile engellenecek.