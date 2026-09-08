​Alanya ticaret dünyasının kalbinin attığı ALTSO seçimleri yaklaşırken, adaylar sahadaki yerini hızla almaya başladı. Sürecin en hareketli günlerinden biri, 7 Eylül Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi'nde yaşandı. İş insanı Mustafa Tuna, yüzlerce destekçisinin katıldığı görkemli bir törenle ALTSO başkanlığına adaylığını resmen duyurdu ve seçim yarışında erken bir gövde gösterisine imza attı.

​Mustafa Tuna’nın bu hamlesi iş dünyasında büyük yankı uyandırırken, gözler bu göreve talip olacağı uzun süredir konuşulan bir diğer güçlü isme, Alanyaspor Başkan Yardımcısı ve Ponto MK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuş'a çevrildi. Alanya kamuoyunun yakından takip ettiği bu rekabet, ardı ardına gelen kulis bilgileriyle adeta bir satranç oyununa dönüştü.

​MEHMET KUŞ ADAY OLACAK MI? KULİSLER HAREKETLENDİ

​Mehmet Kuş’a yakın çevreden sızan bilgilere göre, başarılı iş insanı aslında aylar öncesinden adaylık için hazırlıklara başlamıştı. Farklı meslek gruplarıyla bir araya gelerek güçlü bir ekip oluşturma hedefiyle yoğun bir kulis faaliyeti yürüten Kuş, sahada gördüğü büyük teveccüh üzerine adaylık için kollarını sıvamıştı.

​Ancak Mustafa Tuna’nın adaylığını kamuoyuna duyurmasının ardından dengelerin aniden değiştiği öne sürüldü. Kulislere yansıyan iddialara göre; Tuna, adaylık açıklamasının hemen ardından Mehmet Kuş ile doğrudan temasa geçerek yarışta tek vücut olunması yönünde ısrarcı bir tutum sergiledi. Bu kapsamlı görüşmelerin ardından Mehmet Kuş'un, yakın ekibiyle birlikte durumu değerlendirmek üzere süre istediği ifade ediliyor.

​MUSTAFA TUNA LEHİNE ÇEKİLME İDDİASI GÜÇ KAZANIYOR

​Aylardır sahada titiz bir çalışma yürüten ve meslek komiteleriyle sıkı temas kuran Mehmet Kuş’un, seçim yarışından vazgeçebileceği iddiaları Alanya'da en çok konuşulan konuların başında geliyor.

​Siyasi ve ticari kulislerde yüksek sesle dile getirilen senaryolara göre; Mehmet Kuş’un kendi ekibiyle birlikte Mustafa Tuna lehine adaylıktan çekilebileceği ve Tuna’ya destek vereceği konuşuluyor. Alanya ticaret camiasının dinamiklerini yakından tanıyan gözlemciler, iki güçlü ismin olası bir güç birliğine gitmesinin seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceğini ve dengeleri tamamen değiştireceğini belirtiyor.

​ALANYA KAMUOYU KARARI BEKLİYOR

​ALTSO seçimlerinin seyrini kökten değiştirebilecek nitelikteki bu hamlenin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi görüşmeler ve tarafların yapacağı açıklamalarla netleşecek.

​Alanya iş dünyası ve kamuoyu, Mehmet Kuş’un nihai kararını büyük bir merakla beklerken; Kuş’un Tuna’ya vereceği olası bir desteğin seçim yarışındaki tüm dengeleri altüst edeceği görüşünde birleşiyor.

Kaynak: Haber Merkezi