2000’li yıllarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıcı Gökhan Özen, uzun süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile hayatını birleştirdi. Özel yaşamını kamuoyundan uzak sürdürmeyi tercih eden çiftin nikah için Alanya’yı seçtiği belirtildi. Sade şekilde gerçekleştirilen nikah, çiftin gösterişli bir düğün yerine daha mütevazı bir tören tercih etmesiyle de gündeme geldi.

İLİŞKİLERİNİ 2025 YILINDA DUYURMUŞTU

Gökhan Özen, Naz Canbaz ile birlikteliğini Ağustos 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıklamıştı. İlişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak sürdüren çift, daha sonra evlilik kararı aldı. Özen, Haziran 2026’da Canbaz’a evlenme teklif ettiğini yine sosyal medya üzerinden duyurdu. Çiftin evlilik hazırlıkları bu gelişmenin ardından başlamıştı.

NİKAH İÇİN ALANYA’YI TERCİH ETTİLER

Çift, resmi nikah işlemleri için Gökhan Özen’in sevgisini çeşitli vesilelerle dile getirdiği Alanya’yı tercih etti. Kaynakta yer alan bilgilere göre Özen, nikah düşüncesini yakın dostu Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Nazmi Uyar ile paylaştı. Nikah töreni Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in makam odasında sade bir şekilde gerçekleştirildi. Özçelik ve Uyar da çiftin mutluluğuna eşlik etti.

EVLİLİĞİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gökhan Özen, nikahın ardından Naz Canbaz ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlayarak evliliğini takipçilerine duyurdu. Özen, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e kendilerini ağırladığı için teşekkür ederken Alanya’daki nikah işlemlerinin ardından yurt içi ve yurt dışındaki işlemlerinin de tamamlandığını ifade etti. Çiftin evliliği Ağustos ayının ortasında ulusal magazin basınında da geniş yer buldu.

SADE TÖREN TERCİHİNİN ARKASINDAN YARDIM ÇIKTI

Özen ve Canbaz’ın kalabalık ve yüksek bütçeli bir düğün organizasyonu yapmama kararının arkasında sosyal yardım tercihi bulunuyor. Nikahın ardından gündeme gelen, çiftin düğün için kullanabilecekleri bütçeyi Antakya’daki depremzede bir aile için değerlendirdiği yönündeki bilgiler Gökhan Özen tarafından da doğrulandı. Özen, bir gecelik eğlence yerine bütçelerini hayırlı bir iş için kullanmayı birlikte tercih ettiklerini açıkladı.

ANTAKYA’DA DEPREMZEDE AİLEYE EV

Çiftin, düğün organizasyonu için ayırabilecekleri kaynakla Antakya’da depremden etkilenen bir aileye ev satın aldığı belirtildi. Böylece sade nikah tercihi yalnızca kişisel bir tören anlayışı olarak kalmadı, deprem sonrasında barınma ihtiyacının sürdüğü bölgede bir aileye doğrudan destek sağlanmasına dönüştü. Özen’in açıklamasıyla doğrulanan yardım, evlilik haberinin ardından kamuoyuna yansıyan en önemli ayrıntılardan biri oldu.

RESMİ NİKAH SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de resmi evlilik işlemleri belediyelerin evlendirme birimleri üzerinden yürütülüyor. Evlenmek isteyen çiftlerin mevzuatta belirtilen belgelerle başvuruda bulunması, evlenmeye engel bir durum bulunmadığının belirlenmesi ve nikah işlemlerinin yetkili evlendirme memuru tarafından tamamlanması gerekiyor. Törenin büyük bir düğün organizasyonuyla yapılması ise resmi evliliğin şartları arasında yer almıyor. Bu nedenle çiftler gerekli resmi prosedürleri yerine getirerek aile arasında veya sınırlı katılımla sade bir nikah törenini tercih edebiliyor.

ALANYA ÇİFT İÇİN ÖZEL BİR ADRES OLDU

Turizm kimliğiyle öne çıkan Alanya, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Akdeniz kentlerinden biri olarak nikah ve özel gün organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Gökhan Özen ve Naz Canbaz için ise Alanya bu kez tatil veya etkinlik adresinden farklı bir anlam kazandı. Çift, evliliklerinin resmi adımını kentte atarken, gösterişli bir düğün yerine sade nikah ve sosyal dayanışmayı öne çıkaran bir tercih yaptı.