İstanbul Kadıköy'de 28-30

Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Antalyaspor Kadın Sutopu Takımı, başarılı sonuçlarla play-off etabına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından Kalamış Spor Tesisleri'nde organize edilen turnuvada kırmızı-beyazlı ekip, dört takımlı Altın Grup'ta yer aldı. Açıklanan federasyon verilerine göre, üç gün süren zorlu periyotta günde ikişer maç yapan Genç Akrepler, toplam altı karşılaşmanın ardından topladığı puanlarla gruptan çıkmayı başardı.

YENİ HEDEF MANİSA

Antalyaspor'un play-off müsabakalarındaki yeni durağı Manisa olacak.

8-10

Eylül 2026 tarihleri arasında Manisa Atatürk Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek maçlar, takımın şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek.

YARI FİNAL İÇİN İLK İKİ ŞART MI?

Turnuva statüsünün getirdiği kurala göre, kırmızı-beyazlı temsilcimiz Manisa'daki play-off etabını ilk iki sırada tamamlaması durumunda yarı final ve final aşamalarında mücadele etme şansı yakalayacak.