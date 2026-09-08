Sosyal medyada yeniden yaygınlaşan “80’lerde nasıl görünürdüm?” akımı, yapay zeka destekli görsel üretim araçlarının günümüzde çekilmiş portreleri 1980’lerin fotoğraf estetiğine uyarlamasıyla oluşturuluyor. Kullanıcılar kendi fotoğraflarını sisteme yükleyerek yüz ve kimlik özelliklerinin korunmasını isterken; saç modeli, kıyafet, ışık, arka plan ve fotoğraf dokusu gibi unsurları dönemin tarzına göre değiştirebiliyor.

YAPAY ZEKA İLE 80'LER FOTOĞRAFI NASIL YAPILIR?

Akıma katılmak için ilk aşamada yüzün net biçimde görüldüğü, mümkünse önden veya hafif açılı çekilmiş bir portre seçmek gerekiyor. Aşırı karanlık, çok parlak, düşük çözünürlüklü veya yüzün bir bölümünün kapalı olduğu fotoğraflar yerine dengeli ışığa sahip görüntülerin tercih edilmesi, yapay zekanın referans fotoğraftaki yüz özelliklerini daha sağlıklı işlemesine yardımcı olabiliyor.

Seçilen fotoğraf, görsel oluşturma veya görsel düzenleme özelliği bulunan yapay zeka aracına yükleniyor. Ardından kullanıcı, oluşturulmasını istediği görüntüyü metinle tarif ediyor. “Prompt” adı verilen bu komutta yalnızca “80'ler fotoğrafı yap” demek yerine yüzün korunması, hangi unsurların değiştirileceği, kıyafet, saç, ışık, fon ve analog fotoğraf özelliklerinin ayrı ayrı belirtilmesi daha kontrollü sonuçlar sağlayabiliyor.

PROMPT YAZARKEN YÜZÜ KORUMA TALİMATI ÖNEMLİ

Benzer yapay zeka portre uygulamalarında kullanılan komutlarda en önemli ayrıntılardan biri, kişinin kimliğinin değiştirilmemesini açık biçimde istemek. Bunun için promptun başına “Yüklediğim fotoğrafı kimlik referansı olarak kullan; yüz hatlarımı, gözlerimi, kaşlarımı, ten rengimi ve yüz oranlarımı değiştirme” gibi bir talimat eklenebilir. Sonrasında yalnızca saç, kıyafet, aksesuar, arka plan, ışık ve fotoğraf dokusunun değiştirilmesi istenebilir. Yapay zeka sonuçlarının her üretimde farklılaşabileceği ve yüzün birebir korunmasının garanti edilemeyeceği de unutulmamalı.

KLASİK 80'LER STÜDYO FOTOĞRAFI İÇİN PROMPT

Klasik bir stüdyo portresi isteyenler şu tür bir komut kullanabilir: “Yüklediğim fotoğrafı kimlik referansı olarak kullan. Yüz hatlarımı, gözlerimi, kaşlarımı, ten rengimi ve yüz oranlarımı mümkün olduğunca koru. Fotoğrafı 1980'lerin ortalarında profesyonel bir fotoğraf stüdyosunda çekilmiş bir portreye dönüştür. Hacimli 80'ler saç modeli, döneme uygun kot ceket veya vatkalı kıyafet kullan. Pastel tonlarda stüdyo arka planı, yumuşak stüdyo ışığı, sıcak renkler, hafif film greni ve analog fotoğraf dokusu ekle. Modern görünen kıyafet ve arka plan unsurlarını kullanma.”

80'LER OKUL YILLIĞI FOTOĞRAFI İÇİN PROMPT

Eski okul yıllıklarını andıran bir sonuç için komut daha farklı kurulabilir: “Bu portrede kişinin yüzünü ve temel kimlik özelliklerini koru. Görüntüyü 1980'lerde çekilmiş klasik bir okul yıllığı fotoğrafı şeklinde yeniden oluştur. Saç uzunluğuna uygun kabarık, permalı veya yana taranmış dönem saç modeli kullan. 1980'lere uygun sade kıyafetler ekle. Mavi, gri veya bordo tonlarında geçişli stüdyo fonu kullan. Görüntüye hafif yumuşak odak, analog film dokusu, doğal film greni ve eski baskı fotoğraflarını hatırlatan hafif renk kayması ekle.”

80'LER SOKAK FOTOĞRAFI İÇİN PROMPT

Stüdyo yerine günlük yaşam atmosferi isteyenler ise şu örneği deneyebilir: “Yüzümü ve kimliğimi değiştirmeden beni 1980'lerde çekilmiş doğal bir sokak fotoğrafına dönüştür. Yüksek belli kot pantolon, renkli rüzgarlık veya bol kazak gibi döneme uygun kıyafetler kullan. Saç stilini 80'lerin hacimli görünümüne uyarla. Arka planda dönemin şehir yaşamını çağrıştıran ancak belirli bir gerçek mekânı taklit etmeyen doğal bir ortam oluştur. Fotoğrafa sıcak analog film renkleri, hafif solmuş tonlar, film greni ve eski fotoğraf makinesi dokusu ver.”

NEON VE LAZER FONLU 80'LER PORTRESİ

Dönemin daha gösterişli stüdyo estetiğini isteyen kullanıcılar promptu şu şekilde özelleştirebilir: “Referans fotoğraftaki yüzümü ve yüz oranlarımı koru. Beni 1980'lerin gösterişli stüdyo portresi estetiğinde yeniden oluştur. Hacimli saç, döneme uygun kıyafet ve pastel-neon tonlar kullan. Arka planda mor, pembe ve mavi tonların bulunduğu retro lazer ışıklı stüdyo dekoru oluştur. Doğrudan kamera flaşı hissi, hafif yumuşak odak, sıcak renk kayması ve ince film greni ekleyerek görüntünün yeni çekilmiş dijital bir fotoğraf değil, eski bir baskı fotoğraf gibi görünmesini sağla.”

DAHA GERÇEKÇİ SONUÇ İÇİN PROMPT NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Yapay zekaya yalnızca kişinin nasıl görüneceğini değil, fotoğrafın nasıl çekilmiş görünmesi gerektiğini anlatmak da sonucu değiştirebiliyor. “Analog film”, “doğrudan flaş”, “hafif film greni”, “yumuşak odak”, “sıcak ve hafif solmuş renkler” veya “döneme uygun stüdyo fonu” gibi ifadeler 1980'ler hissini güçlendirebilir. İlk sonuç istenildiği gibi değilse bütün promptu değiştirmek yerine yalnızca saç hacmi, kıyafet, fon veya ışık gibi tek bir ayrıntının değiştirilerek yeniden denenmesi daha tutarlı sonuçlar alınmasını sağlayabilir.

1980'LER ESTETİĞİNİ HANGİ AYRINTILAR OLUŞTURUYOR?

1980'lerin görsel dünyasında hacimli ve kabarık saç modelleri, kot kıyafetler, geniş ve belirgin omuzlu ceketler ile canlı renkler öne çıkıyordu. Neon ve pastel tonlar, spor giyimden stüdyo fotoğraflarına kadar dönemin görsel kimliğinin önemli parçalarından biri haline geldi. Yapay zeka akımında da bu unsurlar; analog fotoğraf dokusu, döneme özgü ışıklandırma ve eski stüdyo fonlarıyla bir araya getirilerek nostaljik görünüm oluşturuluyor.

FOTOĞRAF YÜKLERKEN GİZLİLİĞE DİKKAT

Akıma katılmak isteyenlerin kullandıkları yapay zeka hizmetinin gizlilik ve veri kullanım koşullarını da incelemesi önem taşıyor. Yüz fotoğrafı kişisel bir görüntü olduğundan, fotoğrafın nasıl işlendiği, ne kadar süre saklandığı ve hizmet sağlayıcının yüklenen içerikleri hangi amaçlarla kullanabildiği kontrol edilmeli. Özellikle başka kişilere veya çocuklara ait fotoğraflar yüklenirken izin ve mahremiyet konusunda daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor.