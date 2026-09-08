SÜPER Loto’da 8 Eylül 2026 tarihli çekiliş tamamlandı. Milyonlarca liralık büyük ikramiye hayaliyle kuponlarını dolduran vatandaşların beklediği sonuçlar açıklandı. Çekilişin ardından gözler kazandıran 6 numaraya çevrilirken, büyük ikramiyenin 448 milyon 288 bin 322 TL olduğu duyuruldu.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kupon sahipleri numaralarını kontrol etmeye başladı. Gecenin kazandıran 6 numarası 2, 12, 37, 52, 59 ve 60 oldu.

8 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

8 Eylül 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar şöyle:

2 - 12 - 37 - 52 - 59 - 60

Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu takipçileri, kuponlarında bulunan numaraları sonuçlarla karşılaştırmaya başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 448 MİLYONU AŞTI

Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı bu çekilişte 448 milyon 288 bin 322 TL olarak açıklandı. Yüz milyonlarca liraya ulaşan ikramiye, çekilişe yönelik ilgiyi de artırdı.

Sonuçların açıklanmasının ardından “Süper Loto sonuçları”, “8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar” ve “Süper Loto büyük ikramiye” gibi başlıklar da en çok araştırılan konular arasına girdi.

KUPONLAR KONTROL EDİLİYOR

Kazandıran numaraların belli olmasıyla birlikte kupon sahipleri, oynadıkları numaralardan kaçının çekilişte çıkan rakamlarla eşleştiğini kontrol ediyor.

Süper Loto’da ikramiye miktarı, kupondaki doğru tahmin sayısına ve ilgili kategorideki kazanan kupon sayısına göre belirleniyor. Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini Milli Piyango’nun resmi kanalları üzerinden sorgulayabiliyor.

GÖZLER İKRAMİYE DAĞILIMINDA

8 Eylül çekilişinde kazandıran 6 numaranın açıklanmasının ardından gözler büyük ikramiyenin isabet edip etmediği ve diğer kategorilerdeki ikramiye dağılımına çevrildi.

448 milyon 288 bin 322 TL tutarındaki büyük ikramiye ile dikkat çeken çekilişin kazandıran numaraları bir kez daha 2, 12, 37, 52, 59 ve 60 olarak kayıtlara geçti.