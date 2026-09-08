Alanya’da yerleşim alanları ile ormanlık bölgenin birbirine yaklaştığı Kargıcak Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının çevredeki ormanlık alana ve yerleşim yerlerine ulaşma riski üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere karadan müdahale edilirken, çalışmalar havadan da destekleniyor.

ÖNCELİK YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK

Ekiplerin sahadaki çalışmaları, yangının mevcut alanın dışına taşmasını engellemek ve özellikle ormanlık bölge ile yerleşim yerlerini korumak üzerinde yoğunlaşıyor. Otluk ve çalılık alanlarda başlayan yangınlar, kuru bitki örtüsünün bulunduğu dönemlerde kısa sürede genişleyebildiğinden ilk müdahale kritik önem taşıyor. Rüzgarın yönü ve hızı da alevlerin ilerleme yönünü ve müdahalenin seyrini etkileyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

KARGICAK DAHA ÖNCE DE YANGINLARDAN ETKİLENDİ

Kargıcak ve çevresinde orman ile yerleşim alanlarının iç içe geçtiği bölgeler, geçmişte de yangın riskiyle karşı karşıya kaldı. Eylül 2025'te Aliefendi'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle İspatlı ile Kargıcak'a yayılan büyük yangının ardından bölgede uzun süre soğutma çalışmaları yürütülmüş, yangından etkilenen tarım arazileri ve diğer alanlarda hasar tespit süreci başlatılmıştı. Bu deneyim, yerleşim alanlarının yakınındaki küçük çaplı ot ve çalılık yangınlarına erken müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

ALANYA'DA BENZER YANGINLAR YAŞANIYOR

İlçede sıcak ve kurak dönemlerde otluk ve çalılık alanlarda çıkan yangınlar ekipleri sık sık alarma geçiriyor. Son olarak Bektaş Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Bu tür olaylarda alevlerin ormana veya yapılara ulaşmadan çevrelenmesi, olası zararın sınırlandırılması açısından belirleyici oluyor.

YANGINLA MÜCADELE NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Ormanlık alanı tehdit eden yangınlarda kara ekipleri alevlerin ilerleyebileceği hatlarda müdahale yürütürken, ihtiyaç ve arazi koşullarına göre hava araçları da çalışmalara destek veriyor. Antalya'da yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınlarında da aktardığımız gibi, alevlerin yerleşim bölgelerine yaklaşması müdahalenin önemini artırıyor. Yangının çevrelenmesinin ardından ise gözle görülür alevlerin sona ermesi tek başına operasyonun tamamlandığı anlamına gelmiyor. Toprak, kök ve bitki örtüsünün altında kalan sıcak noktaların yeniden tutuşmasını önlemek amacıyla soğutma ve kontrol çalışmaları sürdürülüyor.

YERLEŞİM ALANLARIYLA ORMANIN TEMASI RİSKİ ARTIRIYOR

Alanya'nın kıyıdan yamaçlara doğru genişleyen yerleşim yapısı nedeniyle bazı mahallelerde konutlar, tarım arazileri, makilik ve ormanlık alanlar birbirine oldukça yakın bulunuyor. Bu yapı, özellikle kuru otların yoğunlaştığı dönemlerde yerleşim çevresinde başlayan bir yangının doğal alanlara, ormanda başlayan bir yangının ise konut ve tarım alanlarına ulaşma riskini artırıyor. Bu nedenle yapıların çevresindeki yanıcı bitki yükünün azaltılması ve yangının ilerlemesini yavaşlatabilecek güvenli alanların oluşturulması önleyici tedbirler arasında değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARA ERKEN İHBAR UYARISI

Yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde vatandaşların açık alanda ateş yakmaması, söndürülmemiş izmarit ve benzeri yanıcı maddeleri doğaya bırakmaması önem taşıyor. Duman veya alev görülmesi halinde yangına kontrolsüz biçimde yaklaşmak yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konumun mümkün olduğunca açık biçimde bildirilmesi, ekiplerin olay yerine daha hızlı yönlendirilmesine yardımcı oluyor.

KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kargıcak'taki yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken çalışmaların temel hedefi, alevleri yerleşim yerlerine ve yakındaki ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına almak. Yangının çıkış nedenine ve etkilediği alana ilişkin olay-özgü kesin bilgiler ise yetkili birimlerin saha çalışmaları ve incelemelerinin ardından netleşecek.