Antalya’nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde etkili olan orman yangınları, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Aksu’nun Karaöz Mahallesi çevresinde başlayan yangının Kepez yönüne ilerlemesi üzerine ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve ulaşım güzergahlarına ulaşmasını engellemek için yoğun çalışma başlattı. Serik’te de farklı noktalarda çıkan yangın nedeniyle risk altındaki evlerde tahliye gerçekleştirildi.

YERLEŞİM YERLERİNDE TAHLİYE KARARI

Alevlerin evlere yaklaşması üzerine tehlike altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla güvenli alanlara çıkarıldı. Serik’te yangının ulaştığı yerleşim alanlarında 5 ev ile bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan üç engelli vatandaş dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tahliye uygulaması, orman yangınlarında yalnızca alevlerin doğrudan ulaşabileceği yapılar için değil, yoğun dumana maruz kalabilecek veya kaçış güzergahları kapanabilecek yerleşimler için de kritik önem taşıyor.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Aksu’da başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Kepez’e sıçraması, mücadeleyi güçleştiren başlıca unsur oldu. Yangının enerjisiyle taşınan yanıcı parçaların ana yangın hattının ilerisinde yeni odaklar oluşturabilmesi, ekiplerin aynı anda farklı noktalara müdahale etmesini gerektiriyor. Bu nedenle yalnızca mevcut alevlerin söndürülmesine değil, yangının ilerleme yönünde yeni sıçramaların önlenmesine de ağırlık veriliyor.

GECE KARADAN, SABAH HAVADAN MÜDAHALE

Yangınla mücadele gece boyunca arazözler, iş makineleri ve kara ekipleriyle sürdürüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara katıldı. İlk açıklamalarda yangına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle müdahale edildiği bildirilirken, ilerleyen saatlerde sahadaki araç ve personel desteği artırıldı. Hava araçları özellikle kara ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği kesimlerde ve yangının ilerleme hattında önemli rol oynarken, karadan çalışan ekipler söndürme, çevreleme ve soğutma faaliyetlerini yürütüyor.

KRİTİK YOLLARDA ULAŞIM ÖNLEMİ

Alevlerin ulaşım güzergahlarına yaklaşması nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun bazı bölümleri tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım sabah saatlerinde kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başladı. Orman yangınlarında yol kapatma kararları, hem vatandaşların tehlikeli bölgeye girmesini önlemek hem de itfaiye, sağlık, AFAD ve orman ekiplerinin müdahale güzergahlarını açık tutmak açısından uygulanıyor.

AFAD KOORDİNASYONUNDA ÇOK SAYIDA EKİP SAHADA

Yangın bölgesindeki çalışmalar AFAD koordinasyonunda farklı kurumların katılımıyla yürütülüyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri, sağlık ve güvenlik birimleri de sahada görev yapıyor. Risk altındaki yerleşimlerde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmalar sürerken, haberleşmenin devamlılığını sağlamak ve sahadaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla mobil koordinasyon ve destek unsurları da bölgede bulunuyor.

YANGIN BÖLGESİNDE VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Orman yangınlarında rüzgarın yönü ve hızı kısa sürede değişebildiği için alevlerin bulunduğu noktaya bakılarak kişisel risk değerlendirmesi yapılması tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Tahliye kararı verilen bölgelerde vatandaşların resmi ekiplerin yönlendirmelerine uyması, kapatılan yollara girmemesi ve söndürme araçlarının geçiş güzergahlarını açık bırakması gerekiyor. Özellikle yaşlı, engelli, çocuk ve hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin tahliyesinin geciktirilmemesi önem taşıyor.

ANTALYA’DA ORMAN, TARIM VE YERLEŞİM ALANLARI İÇ İÇE

Antalya’da kırsal yerleşimlerin, orman alanlarının, tarım arazilerinin ve seraların birbirine yakın olduğu bölgelerde yangınlar yalnızca doğal alanları değil, konutları ve tarımsal üretimi de doğrudan tehdit edebiliyor. Özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda başlayan bir yangının kısa sürede genişlemesi, ilk müdahalenin ve yerleşim alanları çevresindeki koruyucu çalışmaların önemini artırıyor. Daha önce aktardığımız Serik ve Menteşe’deki orman yangınlarında da ekiplerin müdahalesi sonucu alevler büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra ise soğutma çalışmalarının yanı sıra zarar gören yapıların, tarım alanlarının ve ormanlık bölgelerin tespitine yönelik resmi inceleme süreci yürütülüyor.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini belirterek belediye ve ASAT ekiplerinin sahada olduğunu açıkladı. Yeni alınan ve trafik tescil işlemleri henüz tamamlanmayan itfaiye araçlarının da acil olarak bölgeye yönlendirildiğini ifade eden Özdemir, önceliğin yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek olduğunu kaydetti. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma ve yerleşim alanlarını koruma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.