İSTANBUL’DA yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyatlar belli oldu. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni dönemde kantin ürünlerinde genel toplamda yüzde 6,8 oranında artış yapıldığını açıkladı.

Yeni tarife özellikle öğrencilerin günlük olarak sık tükettiği ürünlerin fiyatlarını yeniden gündeme getirdi. Tosttan ayrana, simitten tavuk dönere kadar birçok ürünün yeni satış fiyatı açıklandı.

TOST-AYRAN 130 LİRA

Yeni eğitim döneminde bir tost ile bir ayranın toplam fiyatı 130 lira olacak. Geçtiğimiz dönemde 90 liradan satıldığı belirtilen tost-ayran menüsündeki fiyat değişimi dikkat çekti.

Yeni tarifeye göre simit 30 liradan satışa sunulacak. Açma ve poğaçanın fiyatı ise 35 lira olarak belirlendi. Öğrencilerin tercih ettiği bir diğer ürün olan tavuk döner de 145 liradan satılacak.

Kantinlerde yarım litre suyun fiyatı 15 lira olurken, bir bardak çay için 25 lira ödenecek.

TABLDOT YEMEK 285 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yeni dönemde okullarda sunulacak tabldot yemeklerin fiyatları da belli oldu. Buna göre 3 çeşit yemekten oluşan tabldot menü 245 liradan, 4 çeşit yemek içeren menü ise 285 liradan satılacak.

Açıklanan rakamlarla birlikte öğrencilerin okulda bir günlük yiyecek ve içecek harcamalarının aile bütçesine getireceği maliyet de yeni eğitim dönemi öncesinde gündeme geldi.

KANTİNCİLERDEN YÜZDE 6,8’LİK ARTIŞ AÇIKLAMASI

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni fiyat tarifesine ilişkin yaptığı değerlendirmede kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını ve fiyatlarda sınırlı artış uygulamaya çalıştıklarını belirtti.

Osmanoğlu, yeni dönemde kantinlerde uygulanacak tarifede genel toplamda yüzde 6,8 oranında artış yapıldığını ifade etti. Yeni fiyatlar, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul’daki okul kantinlerinde uygulanacak.