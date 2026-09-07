Antalya'da sahasında Sivasspor'u ağırlayan Antalyaspor, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 21 yıl aradan sonra rakibiyle bu ligde karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip, sezon başından bu yana çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak beklentilerin uzağında kaldı.

Yaşanan puan kayıplarının ardından Antalyaspor'un taraftar grubu 07 Gençlik, yönetime ve teknik heyete yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, kulüp içerisindeki kronikleşmiş idari ve sportif zafiyetler taraftarın tepkisini çekiyor. Alınan mağlubiyetler sonrasında sportif direktörden kulüp müdürüne kadar herkesin hiçbir şey olmamış gibi davranması eleştirildi.

KULÜPTE PLANLAMA EKSİKLİĞİ VURGUSU

Taraftar grubunun bildirisinde, sadece saha içi sonuçların değil, geçmişten günümüze uzanan plansız transfer politikalarının da mevcut tablonun temel nedeni olduğu belirtildi. Uzun vadeli stratejilerin uygulanamaması ve geleceği güvence altına alacak oyuncu izleme hamlelerinin yetersiz kalması, kulübe zarar veren unsurlar olarak sıralandı. Ayrıca, istikrarı sağlayamayan teknik heyet ile formanın ağırlığına yakışmayan mücadele sergileyen futbolcuların da sahadaki sorumlular olduğu aktarıldı.

18 EYLÜL GENEL KURULU NEDEN ÖNEMLİ?

Mevcut yönetimin 18 Eylül tarihi için aldığı genel kurul kararı, kulübün idari ve sportif geleceği adına kritik bir dönemeç niteliği taşıyor. 07 Gençlik, göreve gelecek yeni başkan ve yönetime çağrıda bulunarak, kulübün içini karıştıran tüm unsurlara tavizsiz bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini duyurdu. Yapılacak hiçbir hatanın telafisi kalmadığını belirten taraftarlar, sabırlarının son damlasında olduklarını ifade etti.