Bülent Korkmaz'ın ayrılığının ardından Antalyaspor'da teknik direktörlük koltuğu için arayışlar başladı. Antalya yerel basınına yansıyan haberlere göre, kırmızı-beyazlı yönetimin belirlediği listede Osman Özköylü, Hüseyin Eroğlu, Sinan Kaloğlu ve Servet Çetin isimleri ağırlık kazandı.

Korkmaz yönetiminde 2026-2027 sezonuna başlayan Akdeniz ekibi, geride kalan 6 haftalık süreçte istikrarsız bir tablo çizdi. Takım bu maçlarda toplam 9 gol atıp kalesinde 11 gol görürken; Keçiörengücü'nü 4-3 ve Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Buna karşılık Mardin 1969

Spor'a 2-0, Pendikspor'a 3-2, Sarıyer'e 2-1 ve Sivasspor'a 2-1 yenilerek 4 mağlubiyet yaşadı.

ADAYLARIN PROFİLLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Masadaki isimlerden Osman Özköylü, 1. Lig'deki şampiyonluk yarışlarındaki tecrübesiyle biliniyor. 2011-2012 sezonunda Elazığspor'u şampiyon yapan tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Esenler Erokspor'da görev aldı. Uzun yıllar Altınordu'da çalışan Hüseyin Eroğlu ise genç oyuncu gelişimi konusundaki uzmanlığının yanı sıra, Samsunspor ve Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşımasıyla listede güçlü bir alternatif olarak duruyor.

Eski milli futbolcular Sinan Kaloğlu ve Servet Çetin de diğer adaylar arasında yer alıyor. 2026 yılında Pendikspor ve Amed Sportif Faaliyetler'de görev alan Kaloğlu zorlu şartlardaki performansıyla öne çıkıyor. Antrenörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Servet Çetin ise Sivasspor ve 2025-2026 sezonunda ayrıldığı Sarıyer deneyimlerinin ardından eski kulübüne dönme ihtimali taşıyor.

YENİ HOCA HANGİ STRATEJİYLE SEÇİLECEK?

Yönetimin önündeki bu dört isim, kulübün gelecekteki oyun planına dair farklı stratejileri temsil ediyor. Özköylü ve Eroğlu lig dinamiklerine hakimiyetleriyle ön plana çıkarken, Kaloğlu gençleşme, Çetin ise camiayı yakından tanıma avantajlarını barındırıyor. Yönetimin kısa süre içinde adaylarla son görüşmeleri tamamlayarak resmi kararı duyurması bekleniyor.