Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nün (ATİK) ev sahipliğinde düzenlenen ATİK

Antalya Open WTA 125 kadınlar tenis turnuvası, 7-13

Eylül tarihleri arasında sporseverleri ağırlıyor. Turnuvada 28 farklı ülkeden, dünya sıralamasında ilk 150 içinde yer alan yaklaşık 60 kadın tenisçi korta çıkıyor. Eleme maçlarıyla start alan organizasyonun, 13 Eylül'deki final müsabakalarıyla sona ereceği bildirildi.

Turnuvanın tanıtım toplantısı, spor ve kent protokolünün yoğun katılımıyla Muratpaşa'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATİK

Başkanı Necmi Alpagot, Türkiye'ye verilen en üst kategorideki uluslararası kadın tenis turnuvalarından birine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını aktardı. Alpagot'un açıklamasına göre, bu seviyedeki bir organizasyon Türkiye'de ilk kez bir şehir kulübünde düzenleniyor.

GENÇ SPORCULAR İÇİN NASIL BİR FIRSAT SUNUYOR?

Organizasyon sadece profesyonel oyuncuların rekabetine sahne olmakla kalmıyor, aynı zamanda genç tenisçiler için de önemli bir gelişim platformu yaratıyor. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın da katıldığı etkinlikte, genç yeteneklerin uluslararası oyuncularla aynı kortu paylaşmasının tecrübe açısından kritik olduğu vurgulandı. Şehir merkezindeki konumu sayesinde turnuvanın, halkı tenisle daha fazla bütünleştirmesi hedefleniyor.

WTA 125 TURNUVALARININ DÜNYA TENİSİNDEKİ YERİ NEDİR?

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan 125 serisi turnuvalar, profesyonel sporcuların ana tur seviyesine geçişinde köprü görevi görüyor. Grand Slam turnuvalarına katılmayı hedefleyen raketler için bu organizasyonlar, kritik sıralama puanları toplamak adına büyük önem taşıyor. Antalya'daki mücadelenin de birçok sporcunun kariyer sıçramasına zemin hazırlaması bekleniyor.

KORT DIŞINDA HANGİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK?

ATİK

Antalya Open, sportif rekabetin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikleri de barındırıyor. Turnuva programı kapsamında, 8 Eylül Salı akşamı ünlü DJ Burak Yeter'in bir performans sergileyeceği duyuruldu. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyonun, Antalya'nın spor turizmindeki konumuna da olumlu yansımaları olacağı değerlendiriliyor.