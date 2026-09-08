Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren yoğun müdahalesinin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde saat 23.30 sıralarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler Sarıabalı'nın yanı sıra Deniztepesi Mahallesi'ni de kısmen etkiledi.

6 EV YANDI, SERALAR VE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle risk altındaki yerleşim noktalarında jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. İlk belirlemelere göre Sarıabalı'da alevlerin arasında kalan biri boş 6 ev yandı. Yangın, bölgedeki plastik seralar ile tarım arazilerinde de zarara yol açtı. Bazı vatandaşların evlerinin yanı sıra eşyaları, bahçelerindeki ağaçları ve tarımsal üretimde kullandıkları araç ve ekipmanları da yangından etkilendi.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

İhbarın ardından bölgeye arazözler, itfaiye araçları, iş makineleri ve çok sayıda personel sevk edildi. Gece boyunca devam eden müdahalede kuvvetlenen rüzgar, alevlerin yön değiştirmesine ve söndürme çalışmalarının güçleşmesine neden oldu. Ekiplerin aralıksız müdahalesi sonucunda yangın saat 08.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede zaman zaman yeniden alevlenen küçük noktalara müdahale edilirken soğutma çalışmaları da sürdürüldü.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR BÖLGEYE DÖNDÜ

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tahliye edilen vatandaşların bir bölümü sabah saatlerinde evlerinin bulunduğu noktalara döndü. Antalya'da alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığını daha önce aktarmıştık. Alevlerin ardından ortaya çıkan hasar özellikle evler, seralar, bahçeler ve tarım alanlarında yoğunlaştı. Yangından etkilenen bölgelerde bundan sonraki süreçte zarar gören yapıların ve tarımsal varlıkların ayrıntılı biçimde belirlenmesi önem taşıyor.

KONTROL ALTINA ALMA SONRASI SOĞUTMA NEDEN ÖNEMLİ?

Orman yangınlarında alevlerin kontrol altına alınması müdahalenin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Toprak altında, ağaç köklerinde, kuru bitki örtüsünde veya yanan malzemelerin içerisinde kalan sıcak noktalar rüzgarın etkisiyle yeniden tutuşabiliyor. Bu nedenle ekipler kontrol altına alınan alanlarda uzun süre soğutma ve gözetleme çalışması yapıyor. Alanya Bektaş'ta çalılık alanda çıkan yangını da daha önce duyurmuştuk. Özellikle rüzgarlı havalarda yeniden alevlenme ihtimaline karşı yangın çevresindeki kritik noktalar kontrol altında tutuluyor.

HASAR TESPİTİ SÜRECİ BAŞLAYACAK

Yangın tamamen söndürüldükten sonra sahadaki çalışmaların önemli aşamalarından birini hasar tespiti oluşturuyor. Bu süreçte zarar gören konutlar, müştemilatlar, tarım arazileri, seralar, ağaçlar ve üretim araçları ayrı ayrı değerlendiriliyor. Yapılardaki hasarın güvenli kullanım açısından incelenmesi de önem taşıyor. Kesin zarar tablosu ise sahadaki incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşiyor.

SERİK'TE TARIMSAL ÜRETİM DE ETKİLENDİ

Serik'teki yangının seralara ve tarım arazilerine ulaşması, olayın yalnızca orman ve konut hasarıyla sınırlı kalmadığını gösterdi. İlçede tarım ve örtü altı üretim yerel ekonominin önemli faaliyetleri arasında bulunuyor. Bu nedenle sera örtülerinin, sulama sistemlerinin, tarım makinelerinin ve ürünlerin zarar görmesi üreticiler açısından yangın sonrasında da devam edebilecek ekonomik kayıplara yol açabiliyor.

YANGIN BÖLGELERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yetkililerin izin vermediği sürece tahliye edilen alanlara geri dönülmemesi, yangın söndürülmüş görünse bile duman çıkan veya sıcaklığını koruyan noktalara yaklaşılmaması gerekiyor. Rüzgar, söndüğü düşünülen alanlarda yeniden alevlenmeye neden olabildiği için vatandaşların herhangi bir duman veya alev görmeleri halinde durumu vakit kaybetmeden ekiplerle paylaşması önem taşıyor. Döşemealtı Ekşili Mahallesi'ne ulaşan orman yangınındaki gelişmeleri de daha önce aktarmıştık. Yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirme ise ilgili birimlerin sahadaki incelemeleri sonucunda kesinlik kazanacak.