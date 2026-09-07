Antalyaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevden alınacağı yönündeki iddialara kulüp cephesinden açıklama geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin yönetim kurulu toplantısında ayrılık kararı alındığı öne sürülmüştü.

NİHAİ KARAR ÇIKMADI

Antalyaspor Basın Sözcüsü Ali Topuz, basına yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasına yönelik kesinleşmiş bir karar alınmadığını bildirdi. Topuz, yönetim içinde farklı görüşlerin olabileceğini ancak mevcut durumda Korkmaz'ın takımın başında kalmaya devam ettiğini aktardı.

ÜMRANİYESPOR MAÇINDA KİM GÖREV YAPACAK?

Önümüzdeki hafta oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasına değinen Topuz, mevcut şartlar altında takımın başında sahaya Bülent Korkmaz'ın çıkacağını duyurdu. Ayrılık iddialarının aksine, teknik heyetin mesaisine devam ettiği vurgulandı.

KÖTÜ GİDİŞATIN İSTATİSTİKLERİ NELER?

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak beklentilerin uzağında kaldı. Sezona 4-3'lük Keçiörengücü galibiyetiyle başlayan Antalya temsilcisi, ardından Mardin 1969

Spor'a 2-0, Pendikspor'a 3-2 ve Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Geçen hafta Bandırmaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönülmesine rağmen, son olarak evinde Sivasspor'a 2-1 yenilmesi ayrılık iddialarını tetikleyen ana etken oldu.