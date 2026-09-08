MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde bulunan şüpheli düzenek polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemede düzeneğin gizli kamera olduğu ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarabilme özelliğine sahip olduğu tespit edildi.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İşletmeci, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek bulunduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ GELDİ

İhbar üzerine çay bahçesine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, tuvalette ve düzeneğin bulunduğu bölümde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından alana gizlendiği belirlenen kamera düzeneği bulundu. Polis ekipleri, delil niteliğindeki düzeneği incelemek üzere muhafaza altına aldı.

UZAKTAN CANLI İZLEME ÖZELLİĞİ ÇIKTI

Ekiplerin ilk incelemesinde gizli kameranın görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarabilme özelliğine sahip olduğu tespit edildi. Kameranın kim tarafından, ne zaman ve hangi amaçla yerleştirildiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri, gizli kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyebilmek amacıyla çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.