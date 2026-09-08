Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), ilçedeki güvenlik faaliyetlerine destek olmak amacıyla yeni bir adım attı. Yapılan ortak çalışma sonucunda, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı envanterine sahil ve plaj devriyelerinde kullanılmak üzere 1 adet mobil arazi aracı (buggy) kazandırıldı.

Kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre, hibe edilen özel donanımlı araç sayesinde standart devriye otomobillerinin girmekte zorlandığı kumlu zeminlerde ve trafiğe kapalı turistik alanlarda asayiş hizmetleri hızlanacak. Özellikle yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale süresinin ciddi oranda kısalması hedefleniyor.

JANDARMA KOMUTANLIĞINA ZİYARET

Teslimat süreci kapsamında ALTSO

Başkanı Eray Erdem, Cem Özcan, Mehmet Kural ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk’i makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçenin genel güvenlik durumu ve kurumlar arası dayanışmanın sürdürülmesi konularında fikir alışverişi yapıldı.

ARAZİ ARACI DEVRİYELERDE NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

Turizm sezonunda kilometrelerce uzunluktaki Alanya sahillerinde yaşanabilecek acil durumlarda saniyelerin önemi büyük. Buggy tarzı hafif arazi araçları, yaya trafiğini tehlikeye atmadan kum üzerinde yüksek manevra kabiliyeti sunarak jandarmanın olay yerine standart devriye araçlarından çok daha hızlı ulaşmasına olanak tanıyor.

Şehrin ekonomik gelişiminin yanı sıra sosyal huzuruna da katkı sunmayı görev bildiklerini aktaran ALTSO

Başkanı Erdem, kamu kurumlarıyla olan dayanışmanın artarak devam edeceğini vurguladı. Yeni devriye aracının ilçedeki tüm vatandaşlar ve tatilciler için güvenli bir ortam sağlanmasında aktif rol oynaması bekleniyor.