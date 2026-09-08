Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki gıda işletmelerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Son denetimlerde Avsallar ve Güllerpınarı mahallelerinde faaliyet gösteren iki işletmede hijyen, ürünlerin saklanması ve son tüketim tarihleri açısından ciddi uygunsuzluklar tespit edildi.

AVSALLAR'DAKİ KAFEDE BOZULMUŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Avsallar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede yapılan kontrolde hijyen ve sanitasyon şartlarına uyulmadığı belirlendi. İşletmede son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş ve küflenmiş et ve tavuk ürünlerinin yanı sıra unlu mamuller tespit edildi. Bulgular zabıta ekiplerince tutanak altına alınırken, incelenmesi gereken ürünler konusunda Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma başlatıldı.

GÜLLERPINARI'NDA ÇOK SAYIDA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN BULUNDU

Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirilen denetimde de son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda et ve tavuk ürünü, meşrubat, paketli gıda, yağ ve süt ürünü bulundu. Kontroller sırasında bazı gıdaların açıkta ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği de belirlendi. Her iki işletmedeki uygunsuzluklar kayıt altına alınarak gerekli idari işlemler başlatıldı.

İKİ İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Tespitlerin ardından söz konusu işletmeler, yasal süreç tamamlanıncaya kadar Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından resen mühürlenerek faaliyetten men edildi. Gıda güvenilirliğiyle ilgili teknik inceleme gerektiren durumlarda belediye ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü birimlerinin koordineli çalışması, uygunsuz ürünlerin değerlendirilmesi ve mevzuat kapsamında uygulanacak işlemlerin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

GIDA GÜVENLİĞİNDE SORUMLULUK İŞLETMELERDE

Türkiye'de gıda işletmelerinin uyması gereken temel hijyen kuralları Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve ilgili mevzuatla düzenleniyor. Düzenlemeler, gıdanın üretim, işleme, depolama, dağıtım ve tüketiciye sunulmasına kadar geçen süreçte güvenilirliğin korunmasını esas alıyor. İşletmelerin gıdaları uygun sıcaklık ve saklama koşullarında muhafaza etmesi, bulaşma risklerini önlemesi, hijyen şartlarını sağlaması ve tüketim süresi dolmuş ürünleri tüketiciye sunmaması gerekiyor.

ALANYA'DA DAHA ÖNCE DE İŞLETMELER MÜHÜRLENDİ

Alanya'da gıda güvenliğine yönelik denetimlerde daha önce de benzer ihlaller gündeme gelmişti. Belediye kayıtlarına göre farklı dönemlerde restoran, market ve gıda depolarında son tüketim tarihi geçmiş veya bozulmuş ürünler tespit edilmiş, bazı işletmeler hakkında mühürleme ve diğer idari işlemler uygulanmıştı. Denetimlerin restoranlarla sınırlı kalmayarak market, fırın, pastane ve benzeri gıda satış ve toplu tüketim noktalarını da kapsadığı görülüyor.

TÜKETİCİLER DENETİM BİLGİLERİNİ SORGULAYABİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda işletmelerine yönelik resmi kontrolleri de üretimden son tüketiciye kadar uzanan süreçte devam ediyor. Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde işletmeye özel karekodun tüketicinin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu. Vatandaşlar bu karekodu Güvenilir Gıda mobil uygulaması üzerinden sorgulayarak işletmenin kayıt veya onay numarası ile en son denetim tarihi gibi bilgilere ulaşabiliyor.

ŞÜPHELİ DURUMLAR YETKİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLEBİLİR

Tüketicilerin satın aldıkları paketli ürünlerde özellikle son tüketim tarihi, ambalaj bütünlüğü ve saklama koşullarını kontrol etmesi önem taşıyor. Restoran ve kafelerde açıkta bırakılan, görünümü veya kokusu bozulmuş gıdalar ile hijyen açısından şüpheli durumlar yetkili kurumlara bildirilebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulamasındaki ihbar sistemi üzerinden de uygunsuzluklar fotoğraf ve konum bilgisiyle ilgili birimlere iletilebiliyor.

TURİZM KENTİNDE GIDA DENETİMLERİ SÜRECEK

Yerleşik nüfusun yanı sıra yoğun turizm hareketliliğine sahip Alanya'da restoran, kafe ve diğer toplu tüketim işletmelerindeki gıda güvenliği hem kent sakinlerini hem de ziyaretçileri doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle ürünlerin tedarikinden depolanmasına, hazırlanmasından servis aşamasına kadar hijyen zincirinin korunması halk sağlığı açısından önem taşıyor. Alanya Belediyesi de ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kent genelindeki gıda denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.