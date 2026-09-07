Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında 1207

Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü, sahasında Kayseri temsilcisini konuk etti. Karşılaşma raporlarına göre, Antalya'da oynanan ve hakem Umut Kılıç'ın yönettiği mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da haftayı birer puanla kapattı.

İLK YARI KONTROLLÜ GEÇTİ

Teknik Direktör Murat Yılmaz yönetimindeki 1207

Antalyaspor, sahaya Olivia Asiamah, Selin Sivrikaya ve diğer as oyuncularının yer aldığı bir on birle çıktı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında her iki ekip de savunma ağırlıklı ve kontrollü bir oyun sergiledi. Taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince, takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

YEDEK KÜLÜBESİNDEN GELEN BERABERLİK

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Kayseri Kadın FK, 64'üncü dakikada Precious Uju Obasi'nin ayağından bulduğu golle üstünlüğü yakaladı. Geriye düştükten sonra rakip kaledeki baskısını artıran Antalya temsilcisinde, 73'üncü dakikada oyuna dahil olan Francesca Lueya, 80'inci dakikada fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU VE FİKSTÜR

Sezonun ilk iki maçından da beraberlikle ayrılan 1207

Antalyaspor, toplam puanını 2'ye çıkardı. Deplasmandan bir puanla dönen Kayseri Kadın FK ise puanını 4'e yükseltti. Ligin üçüncü haftasında Antalya ekibi, 13 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Giresun Sanayispor'a konuk olacak. Kayseri temsilcisi ise 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Amedspor'u sahasında ağırlayacak.