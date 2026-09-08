Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tanıtım programında deniz ekosistemini korumaya yönelik yeni adımları açıkladı. Bakanın verdiği bilgilere göre, Fethiye Körfezi'nde biriken dip çamurunun temizlenmesi için iki tarama gemisi sahada göreve başlayacak.

Göcek ve Dalaman koylarını da içine alan 90 kilometrelik sahil şeridinde mapa ve şamandıra sistemi devreye alındı. Kurum'un aktardığı verilere göre, bölgeye 926 sabit bağlama mapası ile 906 tonoz yerleştirildi. Körfezin iç kısımlarında yer alan yaklaşık 600 hektarlık alandaki 16 milyon metreküp dip çamurunun ise üç yıl içinde tamamen temizlenmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında iç körfezdeki ortalama su derinliğinin 3,4 metreye ulaşması hedefleniyor.

DENİZCİLER İÇİN YENİ DİJİTAL DÖNEM: DERİA NEDİR?

Deniz alanlarındaki bağlama noktalarının dijital ortamda yönetilmesini sağlayacak olan DERİA sistemi, denizcilik faaliyetlerinde yeni bir standart oluşturuyor. Tekne sahipleri bu platform üzerinden uygun bağlama alanlarının doluluk oranlarını anlık olarak takip edebilecek ve harita üzerinden önceden rezervasyon yapabilecek. Bu teknolojik altyapı, özellikle yaz aylarında artan tekne trafiğinin kontrolsüz demirleme yoluyla deniz çayırlarına ve dip yapısına verdiği fiziksel zararı en aza indirmeyi amaçlıyor.

COP31 İKLİM ZİRVESİ ANTALYA'DA TOPLANACAK

Türkiye'nin çevre projeleri, uluslararası arenada da geniş bir katılımla masaya yatırılacak. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 9-20

Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleneceğini duyurdu. Zirvede, Türkiye'nin yalnızca iklim hedefleri belirleyen değil, aynı zamanda sahada somut projeler üreten bir ülke olduğu uluslararası kamuoyuna aktarılacak.

Dünya Bankası işbirliğiyle Marmara Denizi için sağlanan 400 milyon euroluk finansman ile İzmir Körfezi ve diğer göllerdeki temizlik çalışmaları da Antalya'daki zirvede gündeme taşınacak. Kurum, deniz ve kıyı ekosistemlerini tehdit eden tüm kirlilik unsurlarına karşı denetimlerin aralıksız süreceğini ve gerekli yaptırımların tavizsiz uygulanacağını belirtti.