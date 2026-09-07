Süper Lig'e yeniden yükselme hedefiyle 26 Haziran'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Antalyaspor'da ayrılık kararı alındı. Kırmızı-beyazlı yönetim, ligin 6'ncı haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybedilmesinin ardından deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayırdı.

Akdeniz ekibi, yeni sezona Keçiörengücü karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda istikrar sağlayamadı. Sırasıyla Mardin 1969

Spor'a 2-0, Pendikspor'a 3-2 ve Sarıyer'e 2-1 mağlup olan takım, Bandırmaspor deplasmanında Soner Dikmen'in golüyle 1-0 kazanarak nefes aldı. Ancak son olarak Sivasspor'a boyun eğilmesiyle takım 14'üncü sıraya geriledi. Spor basınına yansıyan detaylara göre, iç sahada oynanan 4 maçın 3'ünün kaybedilmesi yönetimin kararında etkili oldu.

İKİNCİ DÖNEMİN İSTATİSTİKLERİ

Bülent Korkmaz yönetiminde bu sezon çıkılan 6 lig karşılaşmasında Antalyaspor, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte toplam 6 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü. Yaklaşık 7 yıl aradan sonra takımın başına dönen tecrübeli teknik adamın ikinci dönemi böylece kısa sürmüş oldu.

İLK DÖNEMDEKİ AVRUPA YARIŞI

Korkmaz'ın 13 Haziran 2018'de başlayan ilk Antalyaspor serüveni ise farklı bir tablo çizmişti. Ekonomik zorlukların yaşandığı 2018-2019 sezonunda takım 34 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 45 puan toplayarak ligi 7'nci sırada tamamlamıştı. Ancak 2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında sadece 11 puan toplanması ve Gençlerbirliği karşısındaki 6-0'lık mağlubiyetin ardından gelen yenilgi serisi, o dönemki ayrılığı beraberinde getirmişti.

BÜLENT KORKMAZ'IN TOPLAM BİLANÇOSU NASIL ŞEKİLLENDİ?

Resmi istatistiklere göre, deneyimli çalıştırıcının Antalyaspor'daki iki farklı dönemi birleştirildiğinde toplam 58 resmi maça çıkıldığı görülüyor. İlk döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil 52 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet alan Korkmaz, ikinci dönemindeki 6 maçlık performansıyla birlikte toplamda 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 26 mağlubiyetlik bir kariyere imza attı. Süper Lig'e dönüş parolasıyla başlayan ikinci süreç, beklenen sonuçların gelmemesiyle noktalandı.