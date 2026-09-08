​32 YILLIK İTİBARIMIZ KARALANMAK İSTENİYOR

​Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden kaleme aldığı mektupta, duruşma salonunda gördüğü desteğin kendisine bir miting alanını hatırlattığını belirtti. Yaklaşık bir aydır birtakım asılsız iddiaların kamuoyuna servis edildiğini vurgulayan Böcek, ailesinin ve sevenlerinin derinden üzüldüğünü ifade etti.

​Böcek mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün geldiğimiz noktada bir aydır birtakım asılsız iddiaların ve kurgulanmış senaryoların birbiri ardına kamuoyuna servis edilmesi hem şahsımı, ailemi, sevenlerimi derinden üzmüştür. 32 yıldır temsil ettiğim değerleri, 6 dönem aldığım mazbatamı itibarsızlıkla karalamak istendiği çok açıktır."

​"KİFAYETSİZ MUHTERİSLERLE EN AĞIR ŞEKİLDE HESAPLAŞACAĞIM"

​Her duruşma öncesi alçakça saldırılarla karşılaştıklarını dile getiren Başkan Böcek, kumpas kuranlara karşı adalet önünde mücadele edeceğinin altını çizdi.

​Şantaj ve kumpaslarla saldıranlara karşı sessiz kalmayacağını belirten Böcek, "Her duruşma öncesi olduğu gibi alçakça, insanlıktan nasibini almamış olanlar şantaj, kumpasla saldırıyorlar. Bu kifayetsiz muhterislerle en ağır şekilde hesaplaşacağım. Tabii ki hukuk ve yüce yargı önünde, her kim olursa adımı çirkin iftirasında kullanan hadsizlere ant olsun ki hadlerini bildirmek boynumun borcudur" dedi.

​151 KİŞİLİK DOSYADA SADECE OĞLUYLA KENDİSİ KALDI

​Soruşturma sürecindeki çelişkilere dikkat çeken Böcek, dosyadaki diğer sanıkların tahliye edildiğini ancak kendisinin ve oğlunun tutukluluk halinin devam ettiğini belirtti.

​Duruşma sonucunu paylaşan Böcek, "Soruşturma kapsamında 5 Temmuz itibariyle 151 kişi vardı. 15 ay oldu 149 kişi tahliye oldu sadece oğlumla ben kaldım. Bugünkü duruşmada tutukluluğum devam, oğlumun da devam kararı verildi. 3 Kasım'a tarih verildi hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

​"BİRİLERİNİN KARDEŞİ TAHLİYE OLURKEN BEN 25 İLAÇLA AYAKTAYIM"

Açıklamasında adalet çağrısında bulunan ve sağlık sorunlarına dikkat çeken Muhittin Böcek, bazı tahliyelere tepki gösterdi.

​Süreçteki adaletsizlikleri eleştiren Böcek mektubunu şu sözlerle tamamladı:

"Ne yazık ki yaklaşık 1 aydır bahis, uyuşturucu, fuhuş iftiraları, ek ifadeler... Fuhuş yapan, yaptıran tahliye oldu. Pavyon sahibi de tahliye olmuş. Ancak pavyon sahibi, basından duyduğum kadarıyla Ş. Kaya, AK Parti il yönetiminde il ilçe koordinatörü Sa. Ş. Kaya’nın kardeşiymiş. Üzüldüğüm; cezaevine girdiğimde 12 ilaç kullanıyordum, 19 defa hastaneye kaldırıldım. 25 ilaçla ayakta durmaya çalışırken birilerinin kardeşi tahliye oluyor. Benim Allah'ım var, güzel ülkemin de bir Adalet Bakanı var. Biz devlete ve adalete emanetiz."

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Kaynak: Haber Merkezi