Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adam ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Sezon başında takımın başına getirilen Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, ligde çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

AYRILIK KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA GERÇEKLEŞTİ

Antalyaspor tarafından yapılan resmi açıklamada, Bülent Korkmaz ve teknik ekibiyle karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüp, görev süreleri boyunca verdikleri emeklerden dolayı Korkmaz ve ekibine teşekkür ederek kariyerlerinin devamında başarı dileğinde bulundu. Böylece haziran ayında başlayan ikinci Bülent Korkmaz dönemi, sezonun ilk 6 lig karşılaşmasının ardından tamamlandı.

HEDEF SÜPER LİG’E DÖNMEKTİ

Bülent Korkmaz, 26 Haziran’da Antalyaspor ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp yönetimi ve Korkmaz, temel hedefin yeniden Süper Lig’e yükselmek olduğunu açıklamıştı. Korkmaz o dönemde zorlu bir süreçle karşı karşıya olduklarını vurgulamış; yönetim, futbolcular, teknik heyet ve taraftarların uyum içerisinde hareket etmesinin önemine işaret etmişti.

6 MAÇLIK DÖNEMİN KARNESİ

Antalyaspor, Korkmaz yönetiminde sezonun ilk 6 lig maçında 2 kez kazanırken 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 6 puanla 6. haftanın ardından 14. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekipte alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Sezona üst sıralar ve Süper Lig hedefiyle başlayan Antalya temsilcisi açısından yeni teknik adam tercihi, sezonun bundan sonraki bölümündeki yarışın yönünü belirleyecek önemli kararlardan biri olacak.

KORKMAZ ANTALYASPOR’U DAHA ÖNCE DE ÇALIŞTIRDI

Bülent Korkmaz için bu görev Antalyaspor’daki ilk teknik direktörlük deneyimi değildi. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre deneyimli çalıştırıcı daha önce de kırmızı-beyazlı takımın başında görev yaptı. Kulüp yönetimi de haziran ayındaki imza töreninde Korkmaz’ın Antalyaspor’daki geçmişine, deneyimine ve kulübü yakından tanımasına vurgu yapmıştı. İkinci dönem ise alınan erken ayrılık kararıyla kısa sürdü.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Teknik direktör ayrılıklarının ardından profesyonel kulüplerde süreç yalnızca yeni bir isimle anlaşılmasıyla sınırlı kalmıyor. Yönetimin yeni teknik heyetin oluşturulması, mevcut kadronun değerlendirilmesi, antrenman programının devamlılığının sağlanması ve takımın yeni oyun anlayışına uyumunun planlanması gibi başlıklarda hızlı hareket etmesi gerekiyor. Sezon devam ederken yapılan teknik direktör değişikliklerinde, özellikle fikstürün kesintiye uğramaması nedeniyle geçiş döneminin mümkün olduğunca kontrollü yürütülmesi önem taşıyor.

ANTALYASPOR'DA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından gözler Antalyaspor yönetiminin vereceği yeni teknik direktör kararına çevrildi. Kırmızı-beyazlıların sezon başında ortaya koyduğu Süper Lig’e dönüş hedefi devam ederken, göreve gelecek teknik adamdan kısa sürede takımı toparlaması ve istikrarlı bir sonuç serisi oluşturması beklenecek. Kulübün yeni teknik direktöre ilişkin resmi açıklaması ise önümüzdeki dönemde Antalyaspor gündeminin en önemli başlıklarından biri olacak.