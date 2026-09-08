İNGİLTERE’nin en yoğun hava ulaşım merkezlerinden Heathrow Havalimanı’nda yaşanan teknik arıza, hava trafiğinde büyük aksamalara neden oldu. İngiltere hava trafik hizmetlerini yürüten NATS’ın uçuş işlem sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle özellikle kalkış seferleri durma noktasına geldi.

Teknik arızanın İngiltere saatiyle yaklaşık 12.48’de, Türkiye saatiyle 14.48 sıralarında başladığı belirtildi. Sorunun ardından Heathrow’daki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanırken, yolcular hem terminallerde hem de uçakların içerisinde uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İLK OLARAK KALKIŞLAR ETKİLENDİ

Heathrow Havalimanı yönetiminden yapılan ilk açıklamada, teknik arızanın öncelikle kalkış seferlerini etkilediği bildirildi. İlk aşamada havalimanına iniş yapan uçakların operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Ancak kalkışların durmasıyla birlikte pist ve apronlarda uçak yoğunluğu oluştu. Havalimanındaki kapasitenin giderek daralması, iniş operasyonlarını da etkiledi.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Avrupa hava sahasındaki trafiği koordine eden Eurocontrol, yaşanan aksaklık sırasında Heathrow Havalimanı’nı belirli bir süre inişlere kapalı olarak gösterdi.

Bu süreçte Heathrow’a iniş yapmak üzere yaklaşan bazı uçakların havada bekleme turu attığı, bazı seferlerin ise başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

YOLCULAR SAATLERCE BEKLEDİ

Teknik arızanın etkileri terminallere de yansıdı. Uçuşları aksayan yolcular terminallerde beklerken, kalkış için uçaklara alınan bazı yolcuların da uzun süre uçak içerisinde beklediği bildirildi.

Yaşanan aksaklık nedeniyle Heathrow’daki uçuş programında önemli gecikmeler meydana gelirken, hava trafik operasyonlarının normale döndürülmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.